غادة والي : الدولة المستقرة والآمنة هي القادرة على مكافحة الفساد

بخلاف الدول التي تشهد صراعات

أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أنه حذرنا من أن القطاع الصحي قد يكون معرضاً للفساد نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها سريعا في هذا القطاع.

وأضافت غادة والي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك جهدًا كبيرًا لبناء القدرات وإتاحة الموارد لمكافحة الفساد وتشريعات وتمكين الهيئات المعنية بالفساد.

وتابعت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن بعض عصابات الجريمة المنظمة بدأت تستغل أزمة كورونا، لافتة إلى أن هناك اهتماما دوليا بمكافحة الفساد على كل المستويات.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إلى أن الدولة المستقرة والآمنة هي القادرة على مكافحة الفساد بخلاف الدول التي تشهد صراعات.