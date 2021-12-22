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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.3 درجة ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

زلزال بقوة 6.3 درجة
زلزال بقوة 6.3 درجة يهز ولاية ألاسكا الأمريكية

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزال بقوة 6.3 درجة ريختر، ضرب المنطقة الجنوبية بولاية ألاسكا الأمريكية.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 125 كيلومتراً، فيما قال نظام التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج مد تسونامي بعد الزلزال.

وأمس الثلاثاء، ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​ الأمريكية، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع قبالة الساحل على بعد  210 أميال "أي ما يعادل 337 كيلومترا" شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا يسكنها أقل من ألف شخص.

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وأكدت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية، أنها لا تتوقع حدوث تسونامي، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

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