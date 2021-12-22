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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوستالجيا| اعتذار فاتن حمامة صنع نجومية سناء جميل

سناء جميل
سناء جميل

تحل اليوم  22 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا في 27 أبريل 1930، ووافتها المنية في مثل هذا اليوم عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا. 

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سناء جميل :

ولدت ثريا يوسف عطالله، سناء جميل، 27 أبريل عام 1930، في مركز ملاوي بمحافظة المنيا.

وأدت أول أدوارها في السينما عام 1951، وتزوجت من الكاتب الصحفي لويس جريس في منتصف الستينيات، واستمرت قصة الحب بينهما حتى وفاة الفنانة.

 درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت في العام 1953، وعملت في الفرقة القومية واشتهرت بأدائها الجيد باللغة الفصحى واللغة الفرنسية.

كان الفن سببًا في القطيعة التي وقعت بينها وبين عائلتها في الصعيد، ولكنها تحملت البعد عنهم في سبيل الفن الذي عشقته وطغى على وجدانها. 

اختار لها الفنان المسرحي زكي طليمات اسم "سناء جميل"، ليكون اسمها الفني بدلًا من اسمها الحقيقى "ثريا يوسف عطالله".

ظلت تعمل في المسرح إلى أن رفضت الفنانة فاتن حمامة دور "نفيسة" في فيلم "بداية ونهاية" فرشحها المخرج صلاح أبو سيف للدور، وكانت بدايتها الفعلية، حيث حققت شهرة كبيرة في هذا الفيلم الذي أنتج عام 1960.

 كما شاركت في 15 مسلسلًا منها "ساكن قصادي، والراية البيضاء، والرقص على سلالم متحركة".

 تميزت سناء جيل بروح المغامرة والتحدي، حيث إنها لم تلتق أي من أهلها منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، وتوفيت عام 2002 عن عمر ناهز 72 عامًا.

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