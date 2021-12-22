وزير التعليم : كل ما يقال عن عدد أسئلة الامتحانات ونوعياتها «كذب»

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجداول المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بعدد أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ونوعياتها .

حيث قال وزير التربية والتعليم: هذه الجداول المتداولة لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأضاف وزير التربية والتعليم: لا يجب الالتفات لما يتم تداوله من أخبار خاطئة عن الامتحانات على فيس بوك، مؤكدا أن مثل هذه الأخبار تستغل انشغال الكثيرين بالامتحانات وعزوف الكثيرين منّا عن التعلم.

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلاً: أرجو من الطلاب التركيز فقط على فهم الموضوعات الموجودة في المناهج، وعدم الانشغال بعدد الأسئلة أو نوعياتها .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في النهاية الامتحان يطبق على الجميع، وهدفه الأسمى أن يقف كل طالب على مستواه حتى يستطيع المتابعة من أجل تعلم أفضل.

جدول امتحانات أولى ثانوي

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات أولى ثانوي الخاصة بنصف العام الدراسي الحالي ٢٠٢١\٢٠٢٢.

ووفقا لـ جدول امتحانات أولى ثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم، تقام امتحانات أولى ثانوي في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “تتم امتحانات أولى ثانوي مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥ و١٧ يناير ٢٠٢٢”.

ويتمثل جدول امتحانات أولى ثانوي في:

السبت 22 يناير 2022: اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

الاثنين 24 يناير 2022: الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الجغرافيا من 11 صباحا لـ الجغرافيا من 11 صباحا : 12:30 ظهرا.

الأربعاء 26 يناير 2022: التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الأحياء من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.

السبت 29 يناير 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا.

الاثنين 31 يناير 2022: الفلسفة والمنطق من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.

الأربعاء 2 فبراير 2022: الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 2 ظهرا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2021 / 2022.

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، تنطلق امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من الأحد ٢٣/١/٢٠٢٢ حتى الخميس ٣/٢/٢٠٢٢.

وفيما يلي، ينشر موقع “صدى البلد” صورة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في:

الأحد 23 يناير 2022: اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + تطبيقات رياضية لعلمي من 12:30 ظهرا : 3 عصرا + الجغرافيا لأدبي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

الثلاثاء 25 يناير 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

الأحد 30 يناير 2022: جبر وتفاضل وحساب مثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + الأحياء لطلاب علمي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا + الفلسفة والمنطق لطلاب أدبي من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

الثلاثاء 1 فبراير 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا + الفيزياء لطلاب علمي. من 11:30 صباحا لـ 1:30 ظهرا + التاريخ لطلاب أدبي من 11:30 صباحا لـ 1:30 ظهرا.

الخميس 3 فبراير 2022: الكيمياء لطلاب علمي من 9 صباحا لـ 11 صباحا + علم النفس لطلاب أدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.