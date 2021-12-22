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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. كلاب ضالة تنهش رضيعا في ضواحي تنغير

صدى البلد

تعرض رضيع مغربي  في ربيعه الثاني لهجوم كلاب ضالة نهشته، ما أدى إلى وفاته عند دوار تغيا نلمشان في إقليم تنغير بالمملكة المغربية.

وأفادت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن أسرة الرضيع استفاقت الثلاثاء على اختفائه، ما دفعها إلى إخطار السلطات المختصة، التي باشرت عملية البحث عنه، قبل أن يتم العثور على جثته التي نهشتها الكلاب الضالة في أحد الحقول.

وأوضحت المصادر أن "والدة الرضيع تعاني من اضطرابات نفسية، وهي بدورها كانت مختفية صباح الثلاثاء، قبل أن تعثر عليها أسرتها".

وأضافت أن الأم "خرجت من المنزل وقت الفجر، ما يجعل أصابع الاتهام تتوجه إليها، حيال التخلي عن الرضيع في المكان المذكور".

ووجهت النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية والاستماع إلى أسرة الضحية، خاصة الأم التي تدعي عائلتها أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "النيابة العامة ستوجه والدة الطفل إلى طبيب نفسي محلف من أجل التأكد من إصابتها بمرض نفسي من عدمها"، مشيرة إلى أن "هذه القضية يتابعها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات".

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