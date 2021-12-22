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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن: مؤتمر مبادرون هدفه تعزيز قدرات ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع .|فيديو

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

قال أمين طراف،  إن وزارة التضامن تضع الأشخاص ذوى الهمم على رأس أولوياتها فى كل برامجها بداية من  وضع التشريعات وحتى تنفيذها .

وأضافت  أمينة طراف  ، خلال استضافتها ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن دستور عام 2014 جاء بالمادة الأولى من نوعها بشأن ضمان حقوق ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع جميع المواطنين ثم جاء قانون 10 لعام 2018  الذى تضمن الكثير من الحقوق ومنها دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع .


وأشارت لامتلاك وزارة التضامن استراتيجية واضحة بشأن ملف ذوى الهمم ومنها الحماية ، الرعاية الإجتماعية ، والتأهيل الاجتماعى والدعم النقدى لهم ، لافتة إلى أن انطلاق مؤتمر مبادرون أمس هدفه الإيمان بقدرات ذوى الهمم وتعزيز قدراتهم ودمجهم فى المجتمع .

التضامن معاون وزير الأشخاص ذوي الإعاقة الدعم النقدي حقوق ذوي الاعاقة التشريعات

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