شمس التنمية تشرق على الصعيد.. مستشفى الكبد جامعة المنيا صرح طبى عملاق ..شاهد

تعد مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنيا واحدة من أهم المستشفيات التى تساهم فى رفع المعاناة عن المرضى والتي أنشئت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع المعاناة عن مرضى محافظات الصعيد.

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أنه تم الانتهاء من مستشفى الكبد بالجامعه بسعة 206 سرير مجهز على أعلى مستوى لخدمة أبناء المنيا ومحافظات الصعيد ولتخفيف الأعباء على المواطنين من السفر إلى المستشفيات بالمحافظات المجاورة .

وأضاف أن المستشفى تعد احدث الصروح الطبية بالمحافظة ومزودة بكافة الأجهزة وتضم مكونه من 206 سرير وأجنحة للمرضى وعناية مكونه من 44 سريرا مقسمة الى عناية فائقة 28 سريرا ومتوسطة ويعمل بها قسم الجراحة العامة والمناظير والمتوطنة والباطنة والكبد لخدمة المرضى

وتحتوى على وحدة مناظير الجهاز الهضمى ومزودة بأحدث الأجهزة ومنها جهاز استكشاف القنوات المرارية ومزودة بأحدث أجهزة الجهاز الهضمى العلوى لاكتشاف أمراض المعدة والجهاز الهضمي ولدينا احدث جهاز للامعاء الدقيقة وهذا المنظار من احدث الأجهزة .

وتتكون المستشفى من 5 أدوار كل دور مكون من 16 غرفة مزدوجة باستراحة للمرضى وغرفتين عمليات لخطة عمليات زراعة الكبد داخل المستشفى.



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