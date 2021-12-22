دفي نفسك بالتمرين.. أحمد فهمي يشجع جمهوره على الرياضة

شارك المطرب أحمد فهمي جمهوره بفيديو جديد ونشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر فهمي وهو يستعرض لياقته من الجيم، وكتب لجمهوه معلقا من خلال الفيديو: "دفي نفسك بالتمرين يا بيه".

وكشف المطرب أحمد فهمي، أحد أعضاء فرقة واما، عن الاختلافات بين فرقة واما في 2003 والآن، أنهم أصبحوا يرون كل شئ على قدر حجمه.

وأوضح أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رجل و2 ستات”، عبر فضائية “أون”: "بنعامل بعض في الفرقة على اننا اخوات ولازم نكلم بعض كل يوم وبنتواصل دائما".

وتابع أحمد فهمي: “لا أفضل أن يدخل أحد أبنائي معهد الكونسرفتوار، لأنه عندما التحقت بهذا المجال كانت هناك خبرات استفدنا منها”.

تعلمت اللغة الألمانية

وأردف أحمد فهمي: “تعلمت اللغة الألمانية ولكنني أعلم القليل منها، على عكس الفنان “أحمد الشامي” الذي يتحدث الألمانية بطلاقة”.