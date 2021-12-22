في حفل لصناع الحياة.. محافظ المنوفية يسلم 73 مشروعا للأسر الأولي بالرعاية

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء محسن النعمانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة 73 مشروعا صغيرا (تروسيكل) للأسر الأكثر إحتياجاً ضمن مشروع ( رزق حلال ) للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته مؤسسة صناع الحياة بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بشبين الكوم.

حضر الحفل محمد موسي نائب المحافظ، إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، المهندس أحمد موسي المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، حامد إبراهيم رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة (سابقاً) وعدد من المتطوعين بالمؤسسة والأسر المستحقة بالمحافظة.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد علي روح المتطوعة آيات حنوت تقديراً لدورها التطوعي بالمؤسسة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات مؤسسة صناع الحياة خلال عام 2021 تضمن عدة حملات منها (لحاف الشتاء ، وجبات شهر رمضان ، حملة الأضاحي ، 9 أسطر مع دخول المدارس ).

كما جري خلال الحفل استعراض الأنشطة والمساعدات الخاصة (القوافل الطبية ، كفالات شهرية ، إعانات مالية ومساعدات)، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم حملة لتلقي لقاحات كورونا ، والمساهمة في إعمار وتأهيل المنازل المتضررة من أمطار الشتاء ، وكذا تطوير مشروع الحضانات.



وتفقد محافظ المنوفية نماذج لعدد من المشروعات التي تقدمها مؤسسة صناع الحياة علي أرض الواقع شملت (ماكينة الدفع الآلي، ماكينة خياطة) مشروعات لتنمية الطفولة المبكرة وكذا المشروعات الحرفية ( الصدف والخزف) والتروسيكلات.

وأشاد محافظ المنوفية بأهمية تلك المشروعات الصغيرة والتي تساهم بدورها في تلبية إحتياجات الأسر الأكثر إحتياجاً لضمان حياة كريمة لهم .



من جانبه أعرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة عن سعادته بتنظيم هذا الحفل وتشريف محافظ المنوفية ودعمه الكامل لجهود المؤسسة.

وأكد علي أهمية دور الشباب المتطوعين ومشاركتهم في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة، حيث تم تسليم 579 مشروع صغير خلال الأعوام الماضية للأسر الأكثر إستحقاقاً بجميع مراكز ومدن محافظة المنوفية من خلال العديد من الشباب المتطوع لبعث أمل جديد للأسر الأكثر إستحقاقاً وتشجيع الأسر الفقيرة علي العمل بديلاً عن تلقي المساعدات من خلال مشروع (رزق حلال).

وأشار إلى أن هذا الحفل يعد تكليلاً للإنجازات التى حققته المؤسسة خلال عام 2021 بالإضافة لتكريم المتطوعين الشباب المشاركين في تنفيذ أنشطة الجمعية هذا العام تقديراً لمساهمتهم الإنسانية.



وفي كلمته أعرب محافظ المنوفية عن سعادته لمشاركته الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة وتسليم عدد من المشروعات للأسر الأولي بالرعاية ، مؤكداً أن العمل الأهلي والتطوعي إنما يعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية ، والذي يعبر عن ضمير المجتمع تجاه البسطاء والفئات الأكثر إحتياجاً.

وأشار إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة للحالات الإنسانية وذلك من خلال تنظيم العديد من اللقاءات الدورية والمستمرة لتقديم الدعم المادي والعيني للفئات البسيطة والحالات الطارئة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وثمن الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة والجهود المبذولة في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة ، مؤكداً علي دعمه الكامل لتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية.



وخلال الحفل تم تكريم عدد من الشباب المتطوعين المتميزين بالجمعية والجمعيات المشاركة تقديراً لجهودهم المبذولة ، وأختتم الحفل بتبادل الحضور الدروع التذكارية .