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فيديو جراف

اللي هيتجوز تاني ملوش بطاقة تموين.. تصريحات مهمة من الرئيس |فيديو جراف

صدى البلد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط، حيث استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دور قطاع البترول في تنمية صعيد مصر وخاصة مشروع مجمع انتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

موضحاً أن محافظات الصعيد العشر يبلغ اجمالى استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر، ولفت إلى أهم تحديات توفير المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد التى تمثلت في الأزمات في توفير الوقود والتكدس بالمحطات بالإضافة إلى زيادة الضغط على الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس وأيضاً النقص في الطاقات التخزينية.

مفيش بطاقة تموين لشخص بيتجوز .. أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسى خلال افتتاحه مجمع تكرير البترول بـ أسيوط

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

لمزيد من التفاصيل حول رسائل الرئيس السيسي اليوم شاهد الفيديو جراف التالي:

السفير بسام راضي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أسيوط المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا محافظات الصعيد

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