البترول: زيادة توصيل الغاز الطبيعي بالصعيد 3 أضعاف في 7 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن محافظات الصعيد العشر يبلغ اجمالى استهلاكها من المنتجات البترولية 20% من إجمالي استهلاك مصر، مشسراً إلى زيادة الضغط على محطات الطرق نتيجة نقل المنتجات من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس.



وأضاف “الملا” خلال افتتاح الرئيس اليوم مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط، ان جهود قطاع البترول في تنمية الصعيد، حيث يوجد 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وطرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادى بالبحر الأحمر عقب اطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018 والتي أدت لإصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 2ر5 مليار جنيه تمثل حوالى 330 مليون دولار ، فيما يبلغ متوسط انتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادى ما يزيد عن 21 ألف برميل يومياً.

كما استعرض الملا جهود القطاع في تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية ، حيث تم زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 5ر6 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن ، كما تم تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية ، حيث تم إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بحوالي 2500 طن ، وبإجمالى استثمارات 70 مليون جنيه

بالإضافة إلى تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 2ر1 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم ، كما استعرض أهم مشروعات تطوير خط غاز الصعيد والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعى ، حيث تم إضافة 4850 كم أطوال باستثمارات 8 مليار جنيه بإجمالى أطوال 8 آلاف كم.

وفيما يتعلق بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أشار الملا لتحقيق زيادة 3 أضعاف في عدد الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعى من 575 ألف وحدة عام 2014إلى حوالى 7ر1 مليون وحدة سكنية في نهاية العام الحالي .

وأشار إلى دور قطاع البترول في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوصيل الغاز الطبيعى لقرى الصعيد ضمن المبادرة حيث من المستهدف توصيل الغاز إلى 902 قرية بالصعيد من إجمالي 1436 قرية بالمبادرة بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه ليبلغ إجمالي عدد الوحدات التي سيتم توصيلها إلى حوالى 3 مليون وحدة ، بما يخدم اكثر من 10 مليون مواطن بهذه القرى ، لافتاً الى زيادة معدلات التوصيل للمنشآت الصناعية والتجارية من حوالى 9ر1 ألف عميل الى 3ر4 ألف عميل ، كما أوضح الملا انه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد لأول مرة بتكنولوجيا الغاز المضغوط لخدمة أهالى المحافظة .



وفيما يتعلق بنشاط محطات الوقود وخدمة السيارات أشار الملا إلى أن عدد المحطات الجديدة بمحافظات الصعيد بلغ 372 محطة بإستثمارات 5ر2 مليار جنيه ليبلغ عدد المحطات 1086 محطة ، وفيما يخص محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود بلغ عدد المحطات الجديدة 77 محطة بإستثمارات مليار جنيه ليصل الاجمالى الى 89 محطة بزيادة ستة أضعاف ، موضحاً أن خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الجارى تنفيذها بعدد 185 محطة ، تم تشغيل 55% منها وجارى تنفيذ الباقى ، كما أشار إلى إضافة 50 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بإستثمارات 170 مليون جنيه ليصل الإجمالى الى 1203 مركزاً .



كما أوضح أن اجمالى استثمارات مشروعات تكرير وتصنيع البترول بلغت 5ر7 مليار جنيه وتتمثل في مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز ومجمع إنتاج البنزين في مصفاة أسيوط لتكرير البترول.



وأشار إلى أن إجمالي الإستثمارات التي تم تنفيذها بالصعيد خلال الفترة من 2014/2015 حتى نوفمبر 2021 في مختلف الأنشطة البترولية بالصعيد بلغ 34 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 57 مليار جنيه إستثمارات مشروعات جاري تنفيذها حتى عام 2023 .