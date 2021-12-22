رئيس مجلس النواب: عاهل البحرين صاحب رؤية ثاقبة ودور محوري في المنطقة

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بحرص واهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، في دعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية، ورؤيته الثاقبة في تقدم وتطور مملكة البحرين عبر المشروع الإصلاحي الرائد والمسيرة التنموية الشاملة، والدور المحوري في المنطقة، من أجل تعزيز قيم ومبادئ السلام والاستقرار والازدهار.

وأشار الجبالي إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بفضل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن الجبالي حرص مجلس النواب البحريني على فتح آفاق رحبة من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ولاسيما في مجالات العمل البرلماني التشريعي، وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة، ومؤكداً حرص مجلس النواب المصري وتطلعه نحو مزيد من التعاون وبما يعكس عمق علاقات المحبة والتفاهم الأخوي الوطيد بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات البرلمانية البحرينية المصرية، التي عقدت صباح اليوم (الأربعاء) في العاصمة المصرية القاهرة بمقر مجلس النواب المصري، وذلك بمناسبة زيارة رئيسة مجلس النواب البحريني والوفد النيابي، إلى جمهورية مصر العربية، حيث تأتي الزيارة في ظل حرص مجلس النواب البحريني على تعزيز التعاون البرلماني في المحافل الإقليمية والعربية والدولية.

ومن جانبها، أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة ومستوى التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات التنموية، التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل التعاون الفاعل والمتميز بين حكومة مملكة البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتميزها في مختلف المجالات، ترتكز على تاريخ وثيق ممتد، وتفاهم وتعاون مستمر، ومواقف ثنائية ثابتة وراسخة.

وأشارت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد نماء وتطوراً مستمراً في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية كريمة واهتمام كبير من قبل القيادة في البلدين الشقيقين، الأمر الذي جعل منها نموذجاً متميزاً ويحتذى به في العلاقات بين الأشقاء؛ مشيدة بالدور المصري المحوري والاستراتيجي الإقليمي والدولي في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والمساهمة في تعزيز السلام والأمن والأمان في المنطقة والعالم، وبما تحظى به جمهورية مصر العربية من مركز ثقل ومكانة تاريخية في قلوب جميع العرب والمسلمين.

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني على حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وبما يساهم في دعم المشاريع التنموية كافة، والاستثمارية والاقتصادية، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.