عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أهم أعطال شاشة الكمبيوتر.. وكيفية إصلاحها

أعطال شاشة الكمبيوتر
أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها

أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها، من المعروف أن العديد من المشاكل التي قد تواجه مستخدمي الكمبيوتر نظرا لاستخدامها المتكرر يوميا وبشكل مكثف، ولعل من أهم الأمور التي يجب على مالكو الحاسبات الشخصية معرفة أهم أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها لمعرفة ما يلزم لحل المشكلة في أسرع وقت.


أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها

تتعرض شاشات الكمبيوتر للعديد من المشكلات التي تجعلها معطلة أو بها مشاكل أخرى، لذا سنستعرض إليك خلال السطور التالية أهم الأعطال المعروفة والهامة لشاشة الكمبيوتر:

 

 

كيفية استخدام واتساب على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول

أول حاسب محمول للألعاب من إل جي.. سعر ومواصفات UltraGear 17G90Q

 


1. توقف الشاشة فجأة مع إضاءة لمبتها:

 قد يكون السبب الرئيسي وراء توقف الشاشة إلى عطل في وحدة الطاقة أو الشاشة أو الكابل أو كارت الشاشة، لذا قد يكون الحل الأمثل لإصلاح هذه المشكلة هي تغيير كابل الشاشة أو إعادة تشغيلها.

2. عدم ضبط درجة اللون:

تظهر بعض المشكلات في درجة وضوح الشاشة أو عدم ضبط درجة الألوان، وقد ينتج ذلك لوجود مشكلة في كارت الشاشة، لذلك سيكون من الأفضل أن يتم استبدال كارت الشاشة.

3. صدور أصوات عالية عند تشغيل الشاشة:

عندما تكون الشاشة موصلة بالكهرباء تصدر أصواتا عالية عند تشغيلها، قد يرجع السبب وراء ذلك إلى تحرك كارت الشاشة من مكانه ويجب إعادة تثبيته لإصلاح المشكلة.

4. ظهور لون أزرق بالشاشة:

قد يظهر فجأة لون أزرق عند تشغيل شاشة الكمبيوتر، فإذا كنت قد صادفت مثل هذه المشكلة، يرجع الحل إلى إعادة تركيب الرامات وإعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى.

شاشة الكمبيوتر أعطال شاشة الكمبيوتر شاشات الكمبيوتر عطل كابل الشاشة

موضوعات متعلقة

هواتف آيفون المؤهلة للحصول على إصدار iOS 16 الجديد من آبل

ميتا تقاضي مجرمي الإنترنت بتهمة خداعهم الملايين من مستخدمي فيسبوك وواتساب

5 من أفضل بدائل متجر جوجل بلاي Google Play لعام 2021

واتساب بيزنس يحصل على هذه الميزة الرائعة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

حصاد الإفتاء 2021.. المفتي يستعرض جهود الدار على مدى عام| اليوم

دعاء يمنع الكوابيس.. أذكار وأدعية ثابتة عن النبي قبل النوم احرص عليها

تعرف على سعر BMW X4 موديل 2021 | صور

أهم أعطال شاشة الكمبيوتر.. وكيفية إصلاحها

هيفاء وهبي تحتفل بخطبة شقيقتها هنا

السعودية.. التحالف يكشف تفاصيل العملية العسكرية الأخيرة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

وفاة حارس مرمي فريق الرباط والأنوار البورسعيدي بالسكتة القلبية

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

أبو العينين يهنئ الخطيب بكأس السوبر الإفريقي: إنجاز جديد للكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ