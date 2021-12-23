أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها، من المعروف أن العديد من المشاكل التي قد تواجه مستخدمي الكمبيوتر نظرا لاستخدامها المتكرر يوميا وبشكل مكثف، ولعل من أهم الأمور التي يجب على مالكو الحاسبات الشخصية معرفة أهم أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها لمعرفة ما يلزم لحل المشكلة في أسرع وقت.



أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها

تتعرض شاشات الكمبيوتر للعديد من المشكلات التي تجعلها معطلة أو بها مشاكل أخرى، لذا سنستعرض إليك خلال السطور التالية أهم الأعطال المعروفة والهامة لشاشة الكمبيوتر:



1. توقف الشاشة فجأة مع إضاءة لمبتها:

قد يكون السبب الرئيسي وراء توقف الشاشة إلى عطل في وحدة الطاقة أو الشاشة أو الكابل أو كارت الشاشة، لذا قد يكون الحل الأمثل لإصلاح هذه المشكلة هي تغيير كابل الشاشة أو إعادة تشغيلها.

2. عدم ضبط درجة اللون:

تظهر بعض المشكلات في درجة وضوح الشاشة أو عدم ضبط درجة الألوان، وقد ينتج ذلك لوجود مشكلة في كارت الشاشة، لذلك سيكون من الأفضل أن يتم استبدال كارت الشاشة.

3. صدور أصوات عالية عند تشغيل الشاشة:

عندما تكون الشاشة موصلة بالكهرباء تصدر أصواتا عالية عند تشغيلها، قد يرجع السبب وراء ذلك إلى تحرك كارت الشاشة من مكانه ويجب إعادة تثبيته لإصلاح المشكلة.

4. ظهور لون أزرق بالشاشة:

قد يظهر فجأة لون أزرق عند تشغيل شاشة الكمبيوتر، فإذا كنت قد صادفت مثل هذه المشكلة، يرجع الحل إلى إعادة تركيب الرامات وإعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى.