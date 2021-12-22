عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس للحكومة: دخل المواطن لما يوصل 20 ألف جنيه في الشهر هبقى مَرضي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رغبته في أن يصل دخل المواطن الشهري إلى ما يتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه. 

دخل من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للحكومة، خلال افتتاحه لـ مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط : “مش هفرح أبدا غير إن قدرتوا تخلصوا كل شئ من مدارس ومستشفيات، وبعدين تخلوا المواطن دخله يصل لـ 10 آلاف أو 20 ألف فى الشهر، يمكن ساعتها أبقي مرضي”.

بعد تصديق السيسي..الحبس عاما و50 ألف جنيه غرامة للمتنمرين على ذوي الهمم

وأضاف أنه من المهم توفير وحدات سكنية حتى يتم جذب المواطن للعيش بها وهو ما يستلزم التعاون لإنجاز هذا الأمر، موضحا أن الفدان ثمنه من 250 إلى 300 ألف جنيه، أى أن المليون فدان تتكلف 300 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدشن مجتمعات عمرانية لتستفيد بالأراضى الزراعية.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديث للمواطنين: “كل الجرى والتطور اللي بعمله دا اللي بيعاني منه معايا الحكومة، لأنهم أما بيقعدوا معايا مابيعجبنيش حاجة خالص”، مضيفا: "بقولهم بالمناسبة اللي خلص مش بشوفوا، أنا بشوف اللي ناقص، ومش هفرح أبدا غير إن قدرتوا تخلصوا كل شيء".  

أرضية فهم مشتركة 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع المؤتمرات التي يتم تنفيذها يكون الهدف منها  إستدعاء الدروس والعظة والعبر من أجل تشكيل أرضية فهم مشترك”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لـ مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط: “أختي اللي قالتلي أنها عندها ستة مش عارف تعيشهم، رديت عليها قولتلها أني عندي 100 مليون عايز أعيشهم اعمل ايه”.

وتابع: “مش وعود وكلام جميل، لا كلنا مع بعض هنخلص”.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن متوسط ما استهلكته الدولة المصرية في الاستثمارات خلال الـ 7 سنوات الماضية، هو تريليون جنيه تقريباً، موجهاً حديثه لـ وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قائلا: "يعني انت بتصرف في السنة اللي كنت بتصرفه في 30 سنة تقريباً".

وأضاف السيسي: "هذه محاولة منا لتعويض اللي فات".

ورد وزير المالية قائلاً: "أنا حالياً بضطر أجيب المليار الواحد بعبء مالي وأعوض بيه.. وبيحملني 1.2 مليار سنوياً.. أنا لو مكنتش عملت كده خلال الـ 30 سنة الماضية.. وكنت احتفظت بالأرض الزراعية.. كان زماني عملت تجمعات أرخص للدولة.. بدلاً من إني أصرف مليارات عشان أعمل استصلاحات".

وتابع الدكتور محمد معيط: "أنا عشان أعمل استصلاح في الأرض الزراعية.. هضطر أمول هذا الاستصلاح واضطر اعمل تجمعات للناس.. فكل ده عبء تمويلي ضخم جداً.. ويرهق الدولة بشدة.. لأن التريليونات اللي بتتصرف عشان التعويض بقت حالياً أخطر وأخطر".

عبد الفتاح السيسي السيسي أسيوط مجمع إنتاج البنزين

موضوعات متعلقة

هاشتاج السيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: ربنا كرمنا بيك يا ريس.. شاهد

مفيش بطاقة تموين لشخص بيتجوز .. أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسى خلال افتتاحه مجمع تكرير البترول بـ أسيوط

مفيش مزاحمة واحنا واحد .. رسائل مهمة من السيسي للقطاع الخاص

السيسي يصدق على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد موسى بعد حصول الأهلى على السوبر الأفريقي.. فيديو

الولايات المتحدة تناقش تطبيع أكبر دولة إسلامية مع إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يؤكد: أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا

كيف نفرق بين الحلم والرؤية؟.. الطريقة المثلى للتعامل مع الكوابيس

الأهلي يتوج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء بركلات الجزاء

فرنسا تلغي صفقة ضخمة لشراء دواء أقراص مضاد لـ فيروس كورونا..ما السبب؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.. شاهد

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

إلى ركلات الجزاء.. الأهلي يتعادل مع الرجاء في الوقت الأصلي بالسوبر الإفريقي

كالعادة في الدقيقة 90.. الأهلي يدرك التعادل بهدف رائع لـ طاهر محمد

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

حبس 13 مليون مواطن صيني بمنازلهم خوفاً من أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

عمل خفيرا بعد توبته.. حكايات مثيرة من حياة خط الصعيد شعيب علم الدين "فيديو"

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة ومناطق تصل لـ صفر.. فيديو

أفضل 10 طرق للوقاية من الجيوب الأنفية في الشتاء ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ