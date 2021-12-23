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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حصاد الإفتاء 2021.. المفتي يستعرض جهود الدار على مدى عام| اليوم

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تعقد دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لعرض حصاد دار الإفتاء في عام 2021.

ويلقي الحصاد الختامي لدار الإفتاء، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمام وسائل الإعلام الناقلة للمؤتمر الصحفي.

جهود الإفتاء في 2021

وقدمت دار الإفتاء المصرية، خلال عام 2021، جهودا وأنشطة متعددة، شملت حلقات بث مباشر دورية للرد على الفتاوى وأسئلة واستفسارات المتابعين.

كما عقدت دار الإفتاء دورات تدريبية في مجالات الإفتاء وتأهيل المقبلين على الزواج.

دار الإفتاء تعلن الحصاد الختامي لجهودها وأعمالها في 2021.. الخميس

الإفتاء تطلق أول مبادرة لتدريب المأذونين على التحقيق في أسباب الطلاق.. ونواب: خطوة جادة تسهم فى الحد من الانفصال.. وتأهيلهم يحافظ على قوام الأسر .. ومطالب بإقامة حملات للتوعية بخطورته

الحد من ظاهرة الطلاق 

واجتمع أمس الأربعاء، كلٌّ من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي جمهورية مصر العربية. 

ودار نقاش موسَّع حول مخاطر التسرع في الطلاق، وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره، وتكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.

وانتهى الاجتماع إلى:

-    تشكيل لجنة تنفيذية تضم كلًّا من:
·      د/ أيمن أبو عمر    وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة - وزارة الأوقاف
·      د/ أسامة الحديدي    مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى - الأزهر الشريف
·      د/ عمرو الورداني    مدير عام مركز الإرشاد الزواجي - دار الإفتاء المصرية

وذلك للتنسيق بشأن إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية، ورؤساء محاكم الأسرة، والمجلس القومي للمرأة، وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي.

-    تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت الشرعية.

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