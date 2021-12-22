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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. عقد لقاء تعريفي بمشروع محو الأمية لطلاب آثار عين شمس

صدى البلد

عقدت كلية الآثار بجامعة عين شمس، اليوم، الأربعاء، لقاء تعريفيا لطلابها بمشروع محو الأمية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي، عميد الكلية. 

وحضر اللقاء كل من الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على وحدة محو الأمية بالكلية، وبمشاركة الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، ود. غادة فايد مدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وصرح “طنطاوي”، بأن اللقاء خطوة في إطار مبادرة الكلية لدمج طلابها ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، استمرارا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع والتصدي لأخطار الأمية، وتنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حتى ٢٠٣٠ في شمولية التعليم.

وتناول “السعيد”، في كلمته، التعريف بمشروع محو الأمية وجهود قيادات الجامعة في دعم المشروع، والحوافز التي تقدمها الجامعة وهيئة تعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة للأميين،  والإجراءات المتبعة لتأهيل طلاب الجامعة للعمل في مشروع محو الأمية، ودور مبادرة حياة كريمة في دعم هذا المشروع، وإرشاد الطلاب إلى قناة مركز تعليم الكبار على اليوتيوب المخصصة لهذا المشروع.

وقدمت الدكتور. غادة فايد عرضا تفصيليا استعرضت خلاله الخدمات التى تقدمها وحدة محو الامية وتعليم الكبار التيسير على الطلاب لانجاز متطلب التخرج، ومنها اتاحة دليل استرشادي على موقع الكلية والكتب اللازمة ونماذج الاختبارات بصيغة pdf ، ونشر عناوين الادارات الرئيسية والفرعية، والإجراءات المطلوبة لفتح فصل محو الأمية، وقامت سيادتها بطرح عدد من الاسئلة الشائعة واجاباتها عن محو الامية كمتطلب للتخرج، وتخلل العرض عدة انشطة شهدت تفاعلا كبيرا من الطلاب.

 

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