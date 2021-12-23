درس في الوفاء.. ميدو يشيد بذهاب جماهير الأهلي لمنزل مؤمن زكريا احتفالا بالسوبر

أكد الاعلامي أحمد حسام ميدو أن مؤمن زكريا يستحق الدعم بعد عرضه لفيديو يرصد ذهاب جماهير الأهلي لمنزله للاحتفال معه بلقب السوبر الأفريقي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الريمونتادا": مؤمن «بطل» ويستحق هذا الدعم الكبير .

وتابع عن مباراة الأهلي والرجاء"عندما كان الأهلي متأخرًا بهدف، كان الجميع يؤمن بعودة الأحمر".

وأضاف: "لو كان الأهلي يلعب بنقص عددي، فبعقليته وإصراره وطاقته الإيجابية كان سيعود للقاء، يجب على جماهير كافة الأندية أن تتعلم هذه الجزئية".

حرص مؤمن زكريا نجم منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، على تهنئة الأهلى بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيج.

وكتب عبر صفحته الرسمية تويتر رسالة ليثني فيها على "أداء النجم طاهر محمد طاهر".

قاد الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الكتيبة الحمراء بالتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، وذلك بالفوز بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي مع الرجاء البيضاوي فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أحمد بن علي المونديالي .