قرعة كأس كاراباو.. ليفربول يضرب موعدا مع آرسنال

أجرى الاتحاد الإنجليزي مراسم قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كأس كاراباو”.



وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس كاراباو عن مباراتين مثيرتين، إحداهما بين ليفربول وآرسنال، والثانية بين تشيلسي وتوتنهام.

وستُقام مباراة ذهاب ليفربول وآرسنال على ملعب الإمارات في الأسبوع الذي سيبدأ من يوم 3 يناير، بينما ستُقام مباراة الإياب على ملعب الأنفيلد في الأسبوع التالي.

تأهل فريق ليفربول لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بفوزه على ليستر سيتي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

ودع فريق ليفربول بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بخسارته أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.