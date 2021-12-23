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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتكروني مت وخرجت أسد.. عادل الفار يكشف تفاصيل أزمته الصحية |فيديو

عادل الفار
عادل الفار

كشف الفنان عادل الفار  عن تطورات حالته الصحية بعد تدهورها الأسابيع القليلة الماضية ونقله العناية المركزة من خلال البرنامج “الترابيزة” . 

وخلال استضافته في برنامج "الترابيزة"  قال عادل الفار: "اللي حصل باختصار إني فجأة لقيت كلامي مش زي بعضه، كإني بقدم فقرة كوميدية، فجأة بقيت مش عارف أجمع في البيت ودخلت في غيبوبة". 

وتابع عادل الفار: “اللي عرفته بعد كده إني لما دخلت في غيبوبة مراتي افتكرتني مت، وقعدت تقول لأ مش دلوقتي”. 

وأضاف عادل الفار:" الحمد لله لحقوني على المستشفى، وقعدت في العناية المركزة حوالي 5 أو 6 أيام، ولما خرجت بدأت أكمل العلاج، والحمد لله خرجت أسد مش فار."

طلب شادى الفار نجل الفنان عادل الفار، الدعاء لوالده وذلك من خلال حسابه الشخصي بالفيسبوك.

 

ونشر شادى الفار، مجموعة من صور والده وعلق عليها: "عادل الفار نجم الكوميديا.. عادل الفار ابن البلد الراجل الجدع.. عادل الفار رب الأسرة اللى قد المسئولية اللى عمره ماحد طلب منه حاجك واتأخر عنه ارجوكم ادعولوا له بالشفاء"

كشف نجل الفنان عادل الفار تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

 

وقال نجل الفنان في تصريحات لـ صدى البلد:" الأطباء أخبرونا أن حالته تتحسن الآن، وقد يخرج غدا أو بعد غد من العناية المركزة".

 

ومن أبرز تصريحات الفنان عادل الفار بعد تعرضه لوعكته الصحية :

مكناش بنفترق أنا ومصطفى قمر ومحمد فؤاد ومسألوش عليا فى مرضي

وأكد الفنان عادل الفار ان عددا كبيرا من الفنانين ساندوه فى محنته الصحية الأخيرة ، وقاموا بالاتصال به للاطمئنان عليه .

وتابع “ عادل الفار ” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان من الفنانين الذين ساندوه خالد عجاج وحلمى عبد الباقى وسامح يسرى.

واستكمل عادل الفار حديثه :  كنت متوقع ان يسأل على عدد من الفنانين الذين كنت على علاقة قوية بهم فى الماضى ، حيث كنا نتشارك فى إحياء الافراح معاً ولا نفترق.

عادل الفار الفنان عادل الفار برنامج الترابيزة تطورات حالته الصحية نجل الفنان عادل الفار

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