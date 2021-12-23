التنمية المحلية: تعيين المتفوقين بـ"قادة المستقبل" بمنصب قيادي في المحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استمرار الجزء الأول من دورة قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالى، مشيراً إلى أن الدورة تعد الأهم التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزير التنمية المحلية على بناء صف قيادى ثانٍ فى المحليات تنفيذاً لتكليفات الدولة والقيادة السياسية واستراتيجية رؤية مصر 2030.

وأضاف “شعراوي”، أن المتدربين يحصلون على 180 ساعة تدريبا خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً، ويتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع، إن الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل سينفذ نهاية يناير 2022 لمدة 3 أسابيع.

وأشار وزير التنمية، إلى أن البرنامج التدريبى لقادة المستقبل يتضمن أيضاً ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الإنسانيات ورؤية مصر 2030 ، وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية، والتخطيط الاستراتيجى ، ومهارات التفاوض ، والتخطيط العمرانى ، وإدارة المشروعات ، والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال ، والبروتوكولات والمراسم ، ونظم المعلومات الجغرافية ، والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس إدارة الشارع كنموذج لأهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية فى دعم التنمية.

ونوه بأنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين رؤساء الأحياء والمدن، والحصول على دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية فى مجال الإدارة المحلية.



و فى ذات السياق .. ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية جديدة هى : اللغة الانجليزية للمستوى المتوسط ، ودورة اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات اللالكترونية Programming Basics ، ودورة اجراءات توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض لادارات التعاون الدولى ، ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 142 متدرباً من جميع المحافظات .

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