إحساس مش طبيعي.. مجدي أفشة عن أعداد جمهور الأهلي بمباراة كأس السوبر الأفريقي

هنا مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر ، جمهور الأهلي بعد حصول النادي علي كأس السوبر الأفريقي .

وغرد أفشة من خلال حسابه الشخصي تويتر :" لو كان مبروك للاهلي مرة فمبروك لجمهور الاهلي ١٠٠٠ مرة ، زمان كنا بنتفرج علي مدرج الاهلي كامل العدد ونقول يا تري طعم الكورة مع الجمهور ايه ، النهاردة احساس مش طبيعي قوة تزقك وتحرك الي جواك ،

وتابع :" يا بخت الاهلي بجمهوره وانت في الملعب مفيش حاجة توصف الي جواك ومعاك جمهور زي ده،الحمد الله ".

واحتفظ الأهلي المصري بلقب السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بركلات الترجيح على الرجاء المغربي (6-5)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (1-1)، أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة.

وبذلك الفوز يحقق الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، كما أنه واصل انفراده بزعامة القارة الإفريقية، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 24.

واحتفظ المارد الأحمر، بتفوق الأندية المصرية على نظيرتها المغربية في بطولة السوبر الإفريقي، حيث تكرر هذا الأمر 4 مرات بواقع 3 ألقاب للأهلي ولقب وحيد للزمالك.