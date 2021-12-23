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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن علف حيواني وفول صويا مجهول المصدر بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بتشكيل حملة تموينية برئاسة مدير الإدارة عاطف عراقي حسن وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 27930 جنح بلبيس ضد المواطن ع .أ .م صاحب مدشة بقرية أبو سمران لتصنيع علف المواشي إدارة بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 1طن ععلف

كما تم تحرير محضر رقم 27934 جنح بلبيس ضد المواطن أ .ح .ع صاحب محل بقالة لبيعه علبة سجائر أزيد عن السعر.

وتم تحرير عدد 5 محاضر جنح بلبيس ضد أصحاب أنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانهم عن أسعار السلع المعروضة للبيع في محلاتهم وتحرير محضر رقم 27883 جنح بلبيس ضد المواطن أ .م .ح صاحب مدشة بقرية السعادات لحيازته وإستخدامه مستلزمات لإنتاج علف الحيوان مجهول المصدر وتم التحفظ على  1طن فول الصويا.

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كما تم تحرير محضر رقم 27882 جنح بلبيس ضد المواطن ف .م .ع تاجر تموينى بقرية المقيبرة لعدم إعطائه للمواطنين بون صرف المقررات التموينية وتحرير محضر رقم 11943 جنح بلبيس ضد المواطن م .ف .م صاحب محل بقالة بندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وتحرير محضر رقم 11944 جنح بلبيس ضد المواطن  أ .إ .ط صاحب محل بقالة بندر بلبيس عدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر رقم 11945 جنح بلبيس ضد المواطن م .ع .م صاحب محل بقالة بندر بلبيس عدم الإعلان عن الأسعار.

 

كما تم تحرير محضر رقم 11946 جنح بلبيس ضد المواطن  س .ع .ع صاحب محل بقالة بندر بلبيس عدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن مخابز بلدية وتحرير  8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات مخابز بلدية.

الشرقية التموين مجهول المصدر محافظ الشرقية حملات تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

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