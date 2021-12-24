ﻭﺟﺒﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ إﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ



هناك العديد من الوصفات والوجبات التي يمكن أن نتبعها في الريجيم ولكن افضلها هي ﻭﺟﺒﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻻﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ

المكونات

ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺳﻢ .

ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﺍﻻﺑﻴﺾ .

ﻧﺼﻒ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ .

ﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻓﺔ .

3 ﺣﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮ .

ﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺢ .

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﺟﻴﻢ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻻﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ 8 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻡ

ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﻴﻠﺐ ﻭﺍﻟﻘﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻠﻲ .

ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻭﻳﻘﻠﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﺛﻢ ﻳﻐﻄﻰ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ .

ﻳﺴﻜﺐ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ

طبعا مع اتباع البرنامج هذا

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺍﺟﻌﻞ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ ﻫﻲ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻚ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻚ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ .

ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 30 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ .

ﻣﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 20 ﺩﻗﻴﻘﺔ

منقوع الشوفان للتنحيف



طريقة عمل الشوفان للفطور

هناك العديد من الوصفات في جميع أنحاء الإنترنت لتختار من بينها ، وفقًا لذوقك ببساطة ، يجب نقع الشوفان في سائل لمدة 7-8 ساعات قبل الاستهلاك. يمكنك استخدام الحليب أو الماء أو اللوز أو حليب جوز الهند أو حتى اللبن الرائب.

بمجرد تركها طوال الليل ، يمكن تقديمها في صباح اليوم التالي مع مجموعة متنوعة من الفواكه والمكسرات. إذا كنت تفضل نكهة أكثر مالحة ، يمكنك نقعها في أي من السوائل " حسب الرغبة. إليك وصفة لذيذة لتجربها.

زبدة الفول السوداني الشوفان

مكونات

الشوفان

• نصف كوب من حليب اللوز العادي غير المحلى (أو أنواع الحليب الأخرى الخالية من الألبان ، مثل جوز الهند أو الصويا أو القنب!)

• 3/4 ملاعق طعام من بذور الشيا

• 2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني مملحة طبيعية أو زبدة لوز (كريمية أو مقرمشة / أو جزئية من زبدة المكسرات أو البذور)

• 1 ملعقة كبيرة سكر جوز الهند ، سكر بني عضوي ،

• 1/2 كوب من الشوفان الملفوف الخالي من الغلوتين (الشوفان الملفوف هو الأفضل