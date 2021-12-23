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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد عن تمثال محمود ياسين ببورسعيد: يستحق كل تكريم وتقدير منا

نبيلة عبيد ومحمود
نبيلة عبيد ومحمود ياسين

علقت الفنانة نبيلة عبيد علي تمثال الراحل محمود ياسين، في محافظة بورسعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

ونشرت نبيلة عبيد فيديو يجمعهما سويًا من خلال أعمالهم الفنية، وعلقت كاتبة: “سعيدة بتكريم محافظة بورسعيد لأبنها النجم الراحل محمود يس بوضع تمثال نصفي له في احد ميادينها و اطلاق اسمه على احد شوارعها، محمود يس يستحق كل تكريم و تقدير منا ..الله يرحمه، مساكم ورد”.

 

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ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صور لها من أمام تمثال والدها الفنان الراحل محمود ياسين، في محافظة بورسعيد.

 

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية “فيسبوك”: “بعض الصور اليوم ولسه في صور تانيه هنزلها لكم في ازاحه الستار علي تمثال نجم القلوب محمود ياسين”.

 

وأكملت كاتبة: “بشكر المحافظ عادل غضبان وكل القائمين علي هذا المثال الرائع  النحات مصطفي درويش والقاعده طارق الفولي و كل أهالي بورسعيد الكرام بشكركم  علي كل هذا الحب بجد حبكم  حسسني ان ابويا حواليا  ومعايا وفرحان بحبكم”.

 

وتابعت: “بحب كل الجمهور المحترم الي دايما بيساندني في كل المواقف، شكرا أهالي بورسعيد الكرام أكرمكم الله كما اكرمتموني انا وكل اسرتي احبكم حبا كبيرا”.

 

وكشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، تفاصيل إزاحة الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين في بورسعيد يوم 23 ديسمبر.

 

وقالت رانيا محمود ياسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن هذا هو المتوقع من محافظة بورسعيد وتقديرها لابنها البار، ومحافظة بورسعيد رائعة جدا. 

 

وأضافت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن والدي الراحل محمود ياسين كان يحب المحافظة حبا شديدا، ويعشقها، ولم يعش في حياته مدينة بقدر بورسعيد. 

 

الفنانة نبيلة عبيد نبيلة عبيد الراحل محمود ياسين محمود ياسين محافظة بورسعيد

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