طلاء خارجي بلون السماء .. مازيراتي تكشف عن MC20 |صور

تواصل شركة مازيراتي الايطالية من تألقها عبر صور تشويقية هي الاولى للسيارة MC20، بعد ان اتخذت طلاء خارجي يبدو وكأنه قطعة من السحاب، مما اثار فضول الكثير من محبي العلامة الايطالية حول قدرات هذه النسخة، وذلك بعد تلك الاطلالة المميزة.

طلاء خارجي مبهر .. وقدرات خاطفة للانظار

جاءت السيارة مازيراتي MC20 بمظهر عدواني الاداء، حيث تتمتع بمصابيح حادة، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى لمسات من الياف الكربون، مع زجاج امامي وخلفي مائل بطريقة ديناميكية، إلى جانب العتبات الجانبية البارزة.

كما دعمت السيارة مازيراتي MC20 بفتحات هوائية جانبية تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على جنوط معدنية تجمع بين اللون الاسود والفضى، تحمل تصميم الدرع الحربي بمظهر رياضي مبهر.

وعلى الرغم من الصور التشويقية لم تكشف مازيراتي عن التصميم الخلفي من تلك الايقونة، ولكن من المفترض ان تقدم السيارة باطلالة الكوبيه القابلة للتحول، مع قدرات الدفع الكهربائية والتي تعتمد عليها الصانعة الايطالية في الكثير من الموديلات.

ومن المتوقع ان تعتمد السيارة مازيراتي MC20 على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي تيربو، قادر على انتاج 630 حصانا، 463 كيلووات، و 730 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 325 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 2.9 ثانية فقط.