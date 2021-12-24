عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طلاء خارجي بلون السماء .. مازيراتي تكشف عن MC20 |صور

كقطعة من السماء .. مازيراتي
كقطعة من السماء .. مازيراتي تكشف عن MC20

تواصل شركة مازيراتي الايطالية من تألقها عبر صور تشويقية هي الاولى للسيارة MC20، بعد ان اتخذت طلاء خارجي يبدو وكأنه قطعة من السحاب، مما اثار فضول الكثير من محبي العلامة الايطالية حول قدرات هذه النسخة، وذلك بعد تلك الاطلالة المميزة.

طلاء خارجي مبهر .. وقدرات خاطفة للانظار

 

جاءت السيارة مازيراتي MC20 بمظهر عدواني الاداء، حيث تتمتع بمصابيح حادة، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى لمسات من الياف الكربون، مع زجاج امامي وخلفي مائل بطريقة ديناميكية، إلى جانب العتبات الجانبية البارزة.

كما دعمت السيارة مازيراتي MC20 بفتحات هوائية جانبية تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على جنوط معدنية تجمع بين اللون الاسود والفضى، تحمل تصميم الدرع الحربي بمظهر رياضي مبهر.

وعلى الرغم من الصور التشويقية لم تكشف مازيراتي عن التصميم الخلفي من تلك الايقونة، ولكن من المفترض ان تقدم السيارة باطلالة الكوبيه القابلة للتحول، مع قدرات الدفع الكهربائية والتي تعتمد عليها الصانعة الايطالية في الكثير من الموديلات.

ومن المتوقع ان تعتمد السيارة مازيراتي MC20 على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي تيربو، قادر على انتاج 630 حصانا، 463 كيلووات، و 730 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 325 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 2.9 ثانية فقط.

مازيراتي شركة مازيراتي الايطالية مازيراتي الايطالية MC20 السيارة مازيراتي MC20

ترشيحاتنا

رد حاسم من مؤمن زكريا على شائعة وفاته

الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامى هانى حتحوت ومصممة الأزياء عالية كريم

محامو جوليان أسانج يستأنفون قرار تسليمه لأمريكا

لن تصدق.. أمريكا تعلن حبوب منع الحمل علاجا لمتحور أوميكرون

طلاء خارجي بلون السماء .. مازيراتي تكشف عن MC20 |صور

عمومية اتحاد الكرة تهدد بمقاطعة الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ