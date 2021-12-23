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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

الاهلي
الاهلي

بدأ الجنوب إفريقي  بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في تجهيز ملف الراحلين عن المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "بدأ الجنوب افريقي  بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي في تجهيز ملف الراحلين عن المارد الأحمر في يناير المقبل وذلك قبل عقد جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عقب العودة من الدوحة" .

وأضاف: "ينوي موسيماني طلب رحيل أكثر من لاعب لعدم الحاجة لجهودهم مثل الخماسي محمود كهربا ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمود متولي ورامي ربيعة ولم يشارك هؤلاء اللاعبون في مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة لأسباب فنية بعد خروجهم من حساباته خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح شبانة أن الأهلي تلقى عدة عروض من جانب عدد من الأندية مثل سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وسموحة والجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي وإنبي وفيوتشر إف سي لاستعارة هؤلاء اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية .

وأضاف  أن المدير الفني الجنوب إفريقي أكد في تقريره الفني أن سبب طلبه برحيل هؤلاء اللاعبين مع وضع توصيه بإعارة البعض لكسب الخبرات والمشاركة بشكل أفضل خاصة وأن فرصهم باتت محدودة في ظل تألق بعض اللاعبين في مراكزهم مما يصعب مهمة تواجدهم مع الأهلي في الفترة المقبلة.

وأشار شبانة إلى أن قرار موسيماني بقيد السداسي في القائمة الأفريقية قبل السوبر الإفريقي بعد قرار الكاف بفتح باب الإستثنائي مثل  بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وحسام حسن وكريم فؤاد ساهم في قراره تجهيز ملف الراحلين في يناير.

من المقرر حسم موقف هؤلاء اللاعبين عقب العودة من الدوحة وتأجيل القرار حتي فترة الميركاتو من أجل الحفاظ علي تركيز الفريق لحين التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولة إمم إفريقيا بالكاميرون في يناير القادم.

بيتسو موسيماني النادي الأهلي محسن صالح محمود كهربا محمود وحيد محمد محمود محمود متولي رامي ربيعه

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