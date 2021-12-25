انفينيتي تطلق رسمياً سيارة QX55 موديل 2022 في الإمارات | صور

أطلقت علامة انفينيتي رسمياً فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة سيارتها الجديدة كلياً انفينيتي QX55، مع جولة تجريبية بالسيارة على مسار طريق عام يحاكي الطريق اليومي للعملاء في الإمارات، بدءاً من وسط مدينة دبي وصولاً لمنطقة دبي هيلز.

تأتي سيارة انفينيتي QX55 موديل 2022 الفاخرة بمواصفات مميزة ذات هوية جديدة وطابع رياضي خاص ينعكس من خلال تصميمها الجديد كلياً.

تتوافر سيارة انفينيتي QX55 موديل 2022 بثلاثة فئات هي Luxe وEssential وSensory، وستدخل مع سيارات شرسة من نفس فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات مثل الثلاثي الألماني المذهل مرسيدس GLC كوبيه، وBMW X4، وأودي Q5.

المواصفات الميكانيكية انفينيتي QX55 موديل 2022

جاءت سيارة انفينيتي QX55 موديل 2022 بمحرك ضغط متغير من نوع VC Turbo ذو أربعة أسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 268 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 380 نيوتن/متر، ويتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير من نوع CVT.

تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى إلى 290 كيلومتر/ساعة.

أسعار سيارة انفينيتي QX55 موديل 2022

انفينيتي QX55 موديل 2022 طراز Luxe من 46.500 دولار.

انفينيتي QX55 موديل 2022 طراز Essential من 51.600 دولار.

انفينيتي QX55 موديل 2022 طراز Sensory من 57.000 دولار.