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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخضع لعملية جراحية أخيرة.. أبرز تصريحات حورية فرغلي| فيديو

حورية فرغلى
حورية فرغلى

استضاف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، الفنانتين حورية فرغلي، ولقاء سويدان، أبطال مسلسل "أيام".

 

وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن تحضيراتها لـ شخصيتها في مسلسل "ساحرة الجنوب" قائله إنها شاهدت 22 فيلما من أجل الاستعداد للدور.

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وأشارت: "قدمت في مسلسل ساحرة الجنوب شخصية مميزة ومختلفة وكانت شديدة الصعوبة لأنها بعيدة عن شخصيتي".

وأوضحت: "متلبستش قبل كدا، ومعرفش اللي بيكونوا ملبوسين بيتعاملوا ازاي، وبدأت أدخل وأشوف فيديوهات عن الموضوع دا".

وقالت الفنانة حورية فرغلي: "استوديو التصوير بالنسبة لي مهرب من ذكريات الأزمة الصحية التي تعرضت لها".

وأشارت: "أتمنى من الجميع عدم الحديث مرة أخري عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها وتجاوزها والتركيز مع أعمالي الفنية".

وتحدثت الفنانة "حورية فرغلي"، عن حالتها الصحية قائله: "متبقي لي عملية واحدة وخلاص كده".


وأشارت: "أول ما هيعدي عليا سنة هعمل العملية المتبقية"، موضحه: "شهر فبراير المقبل  سيكون موعد العملية الأخيرة المتبقية لي".


وأوضحت حورية فرغلي: "أتمنى من الجميع عدم الحديث مرة أخري عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها وتجاوزها والتركيز مع أعمالي الفنية".

 

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