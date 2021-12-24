حياة كريمة.. قافلة لقراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب بطهطا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الصفيحة بمركز طهطا والجارى بها تنفيذ مشروع صرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير ادارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وندوة للسيدات ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية.

وذلك بالإضافة إلى حملات طرق أبواب واستطلاعات رأي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

جدير بالذكر أنه جارى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الصفيحة ونزالى داوود والشيخ رحومة وحاجر مشطا بمركز طهطا والتى تبلغ تكلفتها 207 مليون جنيه.