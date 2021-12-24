النشرة الدينية.. حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة وهل يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

الأزهر العالمي للفتوى: نجحنا في لم شمل 66 ألف أسرة



تصلي عليك الملائكة.. فضل الصلاة على النبي ليلة الجمعة



مبروك عطية لـ طارق الشناوي: "انت زعلان إني الأكثر ظهورا في السوشيال"



صفات المؤمنين التي تميزهم عن غيرهم.. كما ذكرت في القرآن



حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب



أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف



متى تحسب صلاة الجمعة ؟.. فضلها وحكم من يتركها



إذا أردت تحقيق أمنياتك واستجابة دعواتك عليك بهذا الفعل



هل واجب علي قراءة الفاتحة خلف الإمام؟.. الإفتاء تجيب



أسأت معاملة والدي فكيف أبره حتى يغفر الله لي؟.. الإفتاء تجيب

