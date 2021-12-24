الفنان يتراجع عن الهجوم على النقيب.. لماذا عدَّل فلوكس منشوره ضد أشرف زكي؟

يواجه الوسط الفني في مصر أزمات متلاحقة، عادة ما تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الجمهور، وتتصدر «الترند»، وأحدث تلك الأزمات هو فيديو لمطربة شابة تدعى دينا حسين، اعتبر مسيئا للوسط الفني والعاملين به، وجرى تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

أحمد فلوكس يدخل على الخط ويهاجم النقيب

هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسبب إعلانه عن مقاضاة الفنانة دينا حسين، بعد أزمة الفيديو الشهير، الذي اعتبرته النقابات الفنية إساءة لمصر والفن المصري.

وقال أحمد فلوكس: «إن ما يحدث افتراء على دينا حسين بسبب مقاضاتها»، مشيرًا إلى أنه يعمل في التمثيل منذ 20 عامًا وبالفعل المهنة بها الكثير مما قالته، وهناك الكثيرين حدث معهم ذلك، مضيفا عبر صفحته على «فيس بوك»: «طيب أنا مكنتش حابب اتكلم نهائي عن أي حاجة تخص الشغلانة دي، بس ما اقدرش أشوف افترا قصاد عيني واسكت، طيب بما إني كنت في المهنة دي ٢٠ سنة أنا هرد، آه المهنة دي وكل ما له علاقة بالفن كده، حتى الراجل لو ما شلش الشنطة وباس الأيادي وطبعا مش محتاج أقولك الباقي مش هايبقى.. أيوه البنت دي بتتكلم باللي شافته وفي غيرها كتير حصلهم كده، وأعرف ناس منهم اتعقدوا وراحو اشتغلوا في دهب، وقلة اللي حالفهم الحظ».

وتابع موجها حديثة للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: «بيحصل أكتر من كده وانت عارف حتى الرجالة، يا راجل ده في واحد اتنجم وبقي نجم لمجرد صاحب منتجة 5 سنين.. تقاضي مين وتشوه مين وإيه المشكلة إنها مجهولة ما هي عاوزة تنجح، وجت علشان تتعرف لقت نفسها...».

واستكمل: «اسكت وبلاش كده وعموما بقى موضوع البنت دي بقى موضوعي الشخصي، وأي حد يعرفها خلوها تتواصل معايا لو سمحتم، وأي حد هاييجي ناحيتها هايبقى بيجي ناحيتي أنا شخصيا، وطبعا مش محتاج أقول هاعمل إيه في أمه، وهافرجكم الفاشلة دي لما تتعامل كبني آدمة مش عاهرة وكفنانة بجد، كفاية افترا وقهر للناس، لو سمحتم أي حد يعرفها يوصلها بيا فورا، وده تحدي بيني وبين كل السوق وكل ما له علاقة، ووعد مني لو مكنش اللي جاي زمن المحترمين مكونش راجل، أما دكتور أشرف فنصيحة ليك إنت محتاج تقعد مع نفسك شوية.. ومن الواضح أن ده المفروض من فترة لأن فعلا كفاية».

فلوكس يعدل المنشور بعد نصائح المقربين

لم تمر نصف ساعة على منشور فلوكس، حتى عدل الفنان منشوره على «فيس بوك»، وكتب: «إن ما يحدث افتراء على دينا حسين بسبب مقاضاتها»، مشيرًا إلى أنه يعمل في التمثيل منذ 20 عامًأ وبالفعل المهنة بها الكثير مما قالته وهنا الكثيرين حدث معهم ذلك.

المنشور بعد التعديل

وأضاف «فلوكس»: «طيب أنا مكنتش حابب اتكلم نهائي عن أي حاجة تخص الشغلانة دي، بس مقدرش أشوف افترا قصاد عيني وأسكت، طيب بما إني كنت في المهنة دي 20 سنة أنا هرد، آه المهنة دي وكل ما له علاقة بالفن كده، حتى الراجل لو ماشلش الشنطة وباس الأيادي، وطبعا مش محتاج أقولك الباقي مش هايبقى.. أيوه البنت دي بتتكلم باللي شافته، وفيه غيرها كتير حصلهم كده وأعرف ناس منهم اتعقدوا وراحو اشتغلوا في دهب، وقلة اللي حالفهم الحظ».

وتابع موجها كلامه لأشرف زكي: «بيحصل أكتر من كده وبتعافر بقالك سنين وبتزق مواهب كتير بنفسك وبتشوف بعينك، ومن المواهب دي استغلت، سواء على أول مسرح وقفت عليه بسببك، أو لما عملنا مسرحية الطيار وحمتني من اللي كانوا عاوزين يفشلوني».

واستكمل: «لامؤاخذة عموما بقي موضوع البنت دي باقي موضوعي الشخصي، وأي حد يعرفها خلوها تتواصل معايا لو سمحتم، وأستاذنك يا دكتور زي البنت دي ما شافت جزء سواد في بداية حياتها ومقابلتش حضرتك، اسمحلي إني أجيبها وتتبناها زي ما تبنيت ناس كتير، أولهم أنا، علشان نظهر للعالم أولا والجزيرة ثانيا، أنهم بيصطادوا في المياه العكرة، ورغم إني مركز في شركاتي فقط وبعيد عن الفن، لكن لعيونك استأذن نوريهم مين الفنانين الحقيقيين، وده تحدي بيني وبين كل السوق وكل ما له علاقه، ووعد مني لو مكنش اللي جاي زمن المحترمين مكونش راجل».

واختتم: «أما دكتور أشرف فما فعلته لي ولأجيالي كان كثيرا، وآن الأوان أن تحارب لرسم طريق نظيف لأجيال أخرى، فالنصيحة ليك، طول عمرك بتطلع أجيال ومش بس بتطلع، انت كنت صاحب فضل كبير في وجودي، سواء لما وقفت قدام على المسرح أو في الحروب، لا تيأس وأنا معاك».

«دليلة» تثير الجدل على السوشيال ميديا

وأثارت الفنانة الشابة دينا حسين الشهيرة بـ"دليلة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار مقطع فيديو لها تشكو فيه من "حال الوسط الفني".

وأكدت في الفيديو أنها حاولت "تحقيق حلمها وذهبت لأكثر من شركة إنتاج، وكانوا يؤكدون إعجابهم بصوتها، لكن في كل مرة تفاجأ بتحول مجرى الحديث من العمل الفني لأمور شخصية، مشددة على أنها لن ترضَ بتقديم أية تنازلات"، مضيفة: إنه في "حال استمرار الوضع بهذه الطريقة، وأن وصولها لحلمها سيكون مرتبطا بالتنازل، لن تقبل وستجلس في البيت".

أشرف زكي يقاضي دينا

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية، عن أن نقابته بصدد تقديم بلاغ للنيابة العامة، ضد صاحبة الفيديو المسيء للفنانين، متهما إياها بـ "البحث عن الترند والشهرة"، وهو ما يدفعها إلى "نشر أكاذيب وإلقاء اتهامات على هذه المهنة الشريفة"، متوعدا بقوله: "لن يمر هذا الأمر مرور الكرام".

وتابع: "مصر بلد خرجت منها أسماء عظيمة، مثل السيدة أم كلثوم وفاتن حمامة، وسميحة أيوب.. لا يجوز أن تخرج منها باحثات عن الشهرة لإهانة المهنة بحثا عن الترند".