رئيس جامعة الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة بشهادة الاعتماد

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف عميدة الكلية؛ بمناسبة اعتمادها وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



وأوضح رئيس الجامعة، أن انضمام كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة إلى شقيقاتها من الكليات الأخرى المعتمدة يؤكد على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.



جدير بالذكر أن هناك أكثر من 24 كلية بجامعة الأزهر (عملية - ونطرية - وشرعية) حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب ذلك هناك عديد من كليات الجامعة تقدمت مؤخرًا إلى الهيئة بملفات للحصول على الاعتماد وجاري مراجعتها خلال الفترة المقبلة.