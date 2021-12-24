عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة بشهادة الاعتماد

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف عميدة الكلية؛ بمناسبة اعتمادها وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء. 
  

وأوضح رئيس الجامعة، أن انضمام كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة إلى شقيقاتها من الكليات الأخرى المعتمدة يؤكد على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
 

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 24 كلية بجامعة الأزهر (عملية - ونطرية  - وشرعية) حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب ذلك هناك عديد من  كليات الجامعة تقدمت مؤخرًا إلى الهيئة بملفات للحصول على الاعتماد وجاري مراجعتها خلال الفترة المقبلة.

الأزهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر الدكتور محمد المحرصاوي كليات الدراسات جودة التعليم

ترشيحاتنا

ما حكم صلاة من ترك التشهد الأوسط ؟.. مستشار المفتي يجيب

تعرف على مصير المتهم حال عدم حضوره للتحقيقات.. تفاصيل

البيت الأبيض يرفع قيود السفر عن 8 دول إفريقية

بعد الهجوم على قنصليتها في لفيف .. روسيا تحتج لدى أوكرانيا

استثناء 5 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. تعرف عليها

خطبتا المسجدين الحرام والنبوي تؤكدان: تقوى الله وطاعة ولاة الأمر وصية النبي في آخر حياته.. من يضيع حقوق رب العالمين يضر نفسه في الدنيا والآخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل العقار 38.. 270 جنيها تتسبب في مقتل فنانة شهيرة بـ 35 طعنة.. نوستالجيا

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

بـ المانيكير وماكياج كامل .. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

صوته يشبه النساء.. حسن شاكوش يرد على صابر الرباعي| فيديو

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنان يتراجع عن الهجوم على النقيب.. لماذا عدَّل فلوكس منشوره ضد أشرف زكي؟

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

بروفات تحضيرية لمسرحية "في نص الليل" استعدادا لـ موسم الرياض| صور

فيديو

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال وزير التربية والتعليم حول امتحانات أولى وتانية ثانوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ