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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بائع وأخوه| الداخلية تكشف حقيقة ضرب شخصين لمواطن بـ "السِنج" في الجيزة

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن إصابة أحد الأشخاص من قِبل شخصين انهالا عليه بالأسلحة البيضاء أثناء إغلاقه باب مسجد كائن بمنطقة أبو حجر بالجيزة بسبب اعتراضه على بيع المخدرات بالمنطقة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة الجيزة بتاريخ 13 الجاري من (بائع ، مقيم بدائرة القسم) بقيام المعنى بنشر الخبر (مبيض محارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بالتعدي عليه بالضرب مُحدثاً إصابته بكسر وجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول الجيرة ، وفى وقت لاحق قام (البائع وشقيقيه "لهما معلومات جنائية") بالتعدي على الأول بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم بسبب اعتراضه على قيام أحدهم بمعاكسة إحدى الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين عدا أحد الأشقاء، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إصابة أحد الأشخاص اصابة الأسلحة البيضاء مسجد بيع المخدرات

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