كذّبها اللاعب بصورة من الجيم .. لماذا تتكرر شائعات وفاة مؤمن زكريا؟

انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة، عن وفاة مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر ، في ظل معاناته مع المرض في الفترة الأخيرة.

ومن سيل شائعات وفاته خرج مؤمن لتكذيبها ، بنشر صورة على حسابه على موقع "فيسبوك" خلال وجوده فى الجيم، وظهر يؤدى تدريبات يحاول من خلالها تجاوز المحنة المرضية التى يمر بها منذ فترة، وطلب من جمهوره الدعاء له.

الأهلي: مؤمن زكريا حالته مستقرة

كشف مصدر بالأهلي، عن أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول السابق في منزله، ولا صحة لما يتم تداوله عن وفاته، مضيفا أن حالة اللاعب مستقرة، وهو بخير، ولا صحة لما يتردد عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي.

وتابع: «يجب على من يردد تلك الشائعات أن يراعي أسرته وأهله ومشاعرهم فيما يتناوله»، موضحا أن الأهلي حريص على التواصل مع اللاعب، ويتابع حالته ولا يتأخر نهائيا عن دعمه، وأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تنفيذ كل شيء يريده اللاعب.

زوجة اللاعب: كل ما يفرح تنكدوا عليه

كشفت السيدة ريهام الشيمي، زوجة اللاعب مؤمن زكريا، حقيقة وفاته، حيث قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر": "والله العظيم زوجي زي الفل، ومش عارفه ليه كل لما يفرح تطلع حاجه تنكد عليه".

وأضافت: "لا أعرف سبب شائعة الوفاة التي تطارد زوجي طوال الوقت ولمصلحة من؟"، لافته إلى أنها لا تعرف هواية البعض في تكدير صفو حياته، حيث يطلب مؤمن العيش في هدوء فقط، وتابعت: «مؤمن فرح كثيرا بالجمهور الذي جاء تحت البيت للاحتفال معه بكأس السوبر الإفريقي، وبتمنى من الناس أنها تراعي نفسيته».

وأشارت زوجة اللاعب، إلى أن مؤمن سيسافر إلى إنجلترا بمجرد إصدار التأشيرة لاستكمال بعض الفحوصات والإجراءات، مضيفة: «الطبيب في إنجلترا قال لمؤمن إن شاء الله سيكون هناك علاج له، ولكن يجب أن تأتي بأسرع وقت، ولا نريد أن تتدهور حالته الصحية»، مشددة على أن النادي الأهلي لم يتأخر عن مؤمن في أي شيء، وزوجة محمود الخطيب تتواصل معه مرارا.

شائعة مكررة

وانتشرت شائعة وفاة مؤمن زكريا فى مطلع أكتوبر الماضى أيضًا، وهو ما كذبته زوجته بشكل قطعي، وأكدت أن هذه الشائعات تؤثر على نفسية اللاعب، ووجهت رسالة لمروجيها حينها، قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدل ما تساعدونا بالدعاء بتدمروا نفسيتنا ليه".

وطمأنت زوجة اللاعب، الجماهير ومحبيه باستقرار حالته الصحية في الفترة الأخيرة، مطالبة بالتوقف عن ترديد الشائعات، لأنها تؤثر على رحلة علاج مؤمن زكريا، حيث كتبت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل، بطلوا شائعات".

مؤمن يهنئ الأهلي بالسوبر الأفريقي

حرص مؤمن زكريا نجم منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، على تهنئة الأهلى بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

وكتب عبر صفحته الرسمية على «تويتر» رسالة ليثني فيها على "أداء النجم طاهر محمد طاهر"، بعدما قاد الكتيبة الحمراء بالتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، وذلك بهدف التعادل، ثم الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

مشجعو الأهلي يحتفلون بالسوبر تحت منزل مؤمن

حرص جمهور الأهلي، على الاحتفال مع مؤمن زكريا تحت منزله، عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

ونشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، عدة صور وفيديوهات جديدة عبر خاصية الإستوري على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الصور والفيديوهات مشجعو النادي الأهلي تحت بيت اللاعب مؤمن زكريا يحتفلون بالفوز معه بالسوبر الأفريقي، ويرددون الهتافات باسمه واسم النادي.

تفاصيل مرض مؤمن زكريا

ويعاني مؤمن زكريا، من مرض ضمور العضلات أو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه.