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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعبان لكنه يجاهد مع المرض..أحمد شوبير تعليقا على شائعة وفاة مؤمن زكريا

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه، من انتشار شائعات الوفاة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كان مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، آخر ضحاياها.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:"  نعلم منذ 3 سنوات بأن مؤمن زكريا تعبان، ومحاولات العلاج مستمرة ومحاولات الاجتهاد منه مستمرة، أحيانا يكون بحالة جيدة، وأحيانا تسوء حالته، هو يعاني من مرض دمه تقيل، ومحتاج المساندة".

تابع شوبير:" في الفترة الماضية كل شخص يمر بوعكة صحية، نسمع شائعة وفاته، طب ليه! بدل ما تقول كلمة خير، تصدر شائعة مثل هذه، مؤمن تعبان لكنه يجاهد مع المرض، واحنا لازم نجاهد معاه".

أضاف :" مؤمن زكريا أرسل رسالة لي منذ  8 أيام، بمناسبة عيد ميلادي، وقال لي كل وسنة وانت طيب يا كابتن، وبتواصل معاه على الواتساب كل فترة للاطمئنان عليه، لكن عيب هذه الشائعة السخيفة".

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أشار شوبير:" هل اللي نزل هذا الخبر اعتذر، هل قال أنا آسف، لكن الأخ اللي كتب ده لم يعتذر، كلنا هنموت، هذا الشائعات السخيفة، من عيوب السوشيال ميديا".

بدل ما تساعدونا.. رسالة عنيفة من زوجة مؤمن زكريا على شائعة وفاته

في سياق متصل، وجهت زوجه مؤمن زكريا، رسالة مؤثرة لمروجي شائعة وفاة اللاعب ، حيث أكدت أنه بصحة جيدة ولكن تلك الشائعات تؤثر عليه سلبا.

وكتبت زوجة مؤمن زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، على صورة من خبر الشائعة، قائلة : "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدل ما تساعدونا بالدعاء تدمروا نفسيتنا ليه.. اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها.. طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

 

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