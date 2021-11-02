أحدث ظهور لمؤمن زكريا بعد شائعة وفاته

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة للاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد تردد شائعة تفيد بوفاته.

وظهر مؤمن زكريا فى الصورة برفقة أحد أصدقائه و نجله، مما يفيد بعدم صحة الأخبار التى تداولها عدد من رواد مواقع التواصل.

بدل ما تساعدونا.. رسالة عنيفة من زوجة مؤمن زكريا على شائعة وفاته

في سياق متصل، وجهت زوجه مؤمن زكريا، رسالة مؤثرة لمروجي شائعة وفاة اللاعب ، حيث أكدت أنه بصحة جيدة ولكن تلك الشائعات تؤثر عليه سلبا.

وكتبت زوجة مؤمن زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، على صورة من خبر الشائعة، قائلة : "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدل ما تساعدونا بالدعاء تدمروا نفسيتنا ليه.. اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها.. طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".