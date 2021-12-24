أخبار السيارات| انطلاق فعاليات عرض Masters of Dirt بالبحر الأحمر.. و"جنرال موتورز" تعلن عن خطة لبيع التكنولوجيا الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

انطلقت أمس الخميس، فعاليات عروض "Masters of Dirt" أقوى عرض موتوركروس للسيارات والدراجات النارية الاستعراضية الحرة ، بمكادي بالبحر الأحمر لأول مرة في مصر وشمال افريقيا، والتي ستستمر حتى يوم الجمعة 24 ديسمبر الجاري.

أعلنت جنرال موتورز عن خطتها التوسعية الاستراتيجية للمرحلة القادمة وتتمثل في تقديم التكنولوجيا الكهربائية للشركات الأخرى، بما يتجاوز حدود مركباتها الخاصة.

خبراء KPMG يتوقعون هبوطا حادا في أسعار السيارات المستعملة خلال 2022 لهذا السبب

أفاد تقرير نشرته مجلة "أوتو موتيف" المتخصصة في أخبار المركبات، أن طفرة أسعار السيارات المستعملة الحالية ستموت في الربع الأخير من عام 2022 أو الربع الأول من عام 2023.

فتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا رسميا مع شركة تسلا موتورز بسبب إتاحة العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، خاصية لسائقي مركبات تسلا بتشغيل الألعاب مثل سوليتير على شاشة اللمس المركزية الأمامية في حوالي 580 ألف سيارة تم بيعها منذ 2017.

شهد قطاع السيارات عددا من التطورات المثيرة خلال عام 2021. من أهمها إعادة إحياء فورد برونكو وتسليم أول دفعة منها للعملاء و حصول طراز تويوتا تندرا على تعديلات وتحسينات بعد أكثر من عقد من الزمان، كما حصلت فورد موستنج E على لقب السيارة الكهربائية الأولى لعام 2021 من مجلة "كار آند درايفر" الشهيرة واستطاعت أن تثبت نفسها في الأسواق العالمية كواحدة من أفضل السيارات الرياضية، واحتلت قوائم الأعلى مبيعا في فئة السيارات الكهربائية.