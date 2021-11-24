باقة 50 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات مستعملة فى السوق المصري

يضم السوق المصرى للسيارات ، العديد من الخيارات أمام الراغبين فى شراء سيارة مستعملة ، فهناك فئات تنجذب نحو السعر المنخفض والموديلات القديمة ، والتى تنتشر بكثرة داخل الأسواق .

وخلال السطور التالية سنتعرف معا افضل 5 سيارات يتم تقديمها داخل السوق المصرى لمحدودى الدخل فى فئة الـ 50 الف جنيه .

1- فيات شاهين 2001

تأتي السيارة شاهين بفئتي، فئة S ،فئة SL ، و يتوفر من السيارة شاهين فئة S والتى تتوفر بمحرك 1400 سى سى وتم توقف إنتاج هذه الفئة من السيارة، أما السيارة فئة SL فيتوفر منها نوعان، النوع الاول بمحرك 1400 سى سى ، والثاني بمحرك 1600 سى سى ، وكالهما تجميع مصرى .

وتتزود السيارة بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات كما تبلغ أبعاد السيارة شاهين 4136 مم طول، بينما العرض يبلغ 1642 مم، أما الارتفاع 1437 مم.

وتأتي بسعر يبدأ من 40 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه حسب حالة السيارة

2- هيونداي اكسيل 1998

وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي كربراتير للنسخ المصرية وانجكشن 1300 سي سي للنسخ الاستيراد من السيارة ، كما أنها اقتصادية في استهلاك البنزين ، ومنها موديلات مصر وأخرى خليجي .

وتتمتع السيارة بنعومة المحرك الذي يعتبر هاديء لحد ما ولا يصدر ضجيج كبير، والمحرك سهل العثور علي أجزائه خاصة الاصلية الكوري ، ورغم أن المحرك 1300 سي سي صغير ولكنه مناسب للسيارة.

وتأتي بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه حسب حالة السيارة .

3- هيونداي اكسنت 1997

تتميز السيارة بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة. أما المحركات 1500 سي سي فتوفرت في الموديلات الأولى من هذا الشكل من السيارة واستمرت حتى موديلات 2004 ، والسيارة بمحرك 1500 تختلف عن النسخة بمحرك 1300 سي سي تماماً وكانت أولى نسخ السيارة في مصر تجميع كوري ولكن التجميع تحول الي مصري بعد ذلك.

الموديلات بمحرك 1500 سي سي انجكشن جيدة وتفوق المحركات 1300 سي سي كرابراتير .

وتأتي بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه حسب حالة السيارة .

4- اوبل فيكترا 1995

تاتى السيارة بطول يبلغ 48.4 مترا ، و يبلغ عرض السيارة حوايل 710.1 مترا ، و أما عن الارتفاع يصل الى 430.1 مترا ، بالاضافة الى وجود محرك قوي بسعة 1998 CC ، مزود بعدد أربع اسطوانات ، و يبلغ قدرة الموتور الحصانية 136 حصان ، كما أن نظام حقن الوقود في السيارة MPI ، أما عن عزم الدوران للسيارة اوبل فيكرتا يبلغ 188 نيوتن لكل مرت .

كما ان نظام الجر الذى يتوفر فيها ينتمي لنظام الدفع الأمامى ، مع ناقل حركة من النوع اليدوي والمزود بعدد خمس سرعات مختلفة ، و يقدر متوسط استهالك الوقود للسيارة 6.8 لتر لكل 100 كيلومرت.

وتأتي بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه حسب حالة السيارة .

5- تويوتا كورولا 1991

الجيل السابع من كورولا ظهرت تويوتا كورولا الملكة سنة 1991 و استمر انتاجها حتي 1998 , و حققت تويوتا بهذا الجيل اعلي مبيعات في تاريخ السيارات متفوقة علي فولكس فاجن بيتلز .

وتاتى كورولا الملكة من اكتر السيارات المستعملة حبا في مصر ، لعدة عوامل منها سهولة صيانتها و اعتمادية السيارة و سهولة في اعادة البيع .

وتضم السيارة اكثر من خيار للمحرك ، فياتى المحرك الاول 1300cc4 سليندر , عزم 98 نيوتن.متر , و قوته 72 حصان ، وياتى المحرك الثاني 1500cc 4 سليندر , عزم 136 نيوتن.متر , و قوته 104 حصان ، اما المحرك الثالث 1600cc4 سليندر , عزم 140 نيوتن.متر , و قوته 113 حصان .

وتاتى ابعاد السيارة ، بطول قاعدة العجلات 2.464 مم ، و طول السيارة 4.369 مم ، و عرض السيارة 1.684 مم ، و ارتفاع السيارة 1.359 مم

وتأتي بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه حسب حالة السيارة .