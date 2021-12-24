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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أسباب تلف مساعدين السيارة

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. اسباب تلف مساعدين السيارة

تشكل مساعدين السيارة، أهمية كبيرة، ضمن عناصر المنظومة الميكانيكية، فهي تقوم بعملية مهمة للغاية، وهي: امتصاص الصدمات الناتجة عن تضاريس الطريق، وعند تلف هذه الأجزاء؛ يصبح الأمر في غاية الخطورة.

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وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، ضمن سلسلة: الميكانيكي بيقولك، أسباب تلف مساعدين السيارة، وكيفية اكتشاف هذا الامر.

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الميكانيكي بيقولك.. أسباب تلف مساعدين السيارة 

تقع مساعدين السيارة أعلى منطقة العجلات، وهي عبارة عن جزء معدني يعمل بطريقة ديناميكية على امتصاص الصدمات، مع تعزيز قوة السيارة على الطرق المختلفة عبر سوستة مطاطية ضخمة، حيث تتواجد تلك المساعدين بشكل رباعي اعلى كل عجلة سواء كانت بالمنطقة الامامية أو الخلفية.

وتتعدد الاسباب التي تنذر بتلف مساعد السيارة ومنها، اهتزاز عجلة القيادة بشكل مستمر مع سماع صوت خشونة في بعض الاوقات، بالاضافة إلى انخفاض السيارة لاسفل من الناحية الامامية عند استخدام امر التوقف، إلى جانب التعرض لمشكلة اخرى وهي تاكل اطارات السيارة، نسبة إلى الضغط الزائد بعد فقدان ممتص التصادم خصائصة.

ومن الاعراض التي تنذر بتلف مساعد السيارة ايضا هي وجود علامات واضحة لترشيح وتسريب الزيت، ويمكن اكتشافها بسهولة بمجرد النظر ومتابعة الهيكل الخارجي للمساعد، كما يمكن متابعة تلف مساعد السيارة عند ملاحظة تاكل الكاوتش الخارجي لجسم المساعد.

ويمكن ايضا معرفة الحالة العامة لمساعد السيارة عند سماع صوت ارتطام وتصادم قوي، وذلك اثناء خوض المطبات الصناعية، أو الحفر، بالاضافة إلى عدم ثبات السيارة وخاصة عند المنعطفات، إلى جانب سماعة صوت طرق غير طبيعي وخلخلة ايضا مع استخدام مقود الحركة للتوجيه.

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