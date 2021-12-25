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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو داستر 2022

بعد الزيادة الاخيرة
بعد الزيادة الاخيرة .. تعرف على اسعار رينو داستر 2022

شهدت السيارة رينو داستر ارتفاعا في القيمة التسويقية لموديلات 2022، وقدرت تلك الزيادة؛ بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة داخل السوق المصري، حيث تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات وهم H1 و H2 و النسخة كاملة التجهيزات H3.

مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2022 

 

حصلت السيارة على ابعاد هيكلية قدرت بـ 4341 مم للطول، وبعرض يبلغ 1804 مم، مع 1693 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 455 لتر، مع جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، واقطاب ثنائية على جانبي سقف السيارة، ومصابيح امامية حادة، مع مصابيح ضباب دائرية الشكل،  وشبكة هوائية ذات تطعيمات لامعة.

وتضم السيارة رينو داستر موديل 2022 حزمة من مواصفات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و حساسات ركن خلفية مع كاميرا لسهولة الاصطفاف، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني، وخاصية دعم الفرامل، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة CVT أوتوماتيكي، بينما تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية.

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2022 

 

الفئة الأولى رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 298 الف بدلًا من 288 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 313 الف بدلًا من 303 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 343 الف بدلًا من 333 الف جنيه.

رينو داستر موديل 2022 رينو داستر موديل 2022 السيارة رينو داستر موديل 2022

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