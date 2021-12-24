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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائبا عن رئيس الوزراء.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد..صور

احتفال بطريركية الأرمن
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح

 شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة  نائبًا عن  الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك، وحضور الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة ، مؤكدًا أن الإحتفالات التى تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

شهد الاحتفال نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حى مصر الجديدة. 

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس،  والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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القاهرة رئيس مجلس الوزراء الكاثوليك عيد ميلاد الأرمن الكاثوليك مصر الجديدة

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