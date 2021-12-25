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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إطلاق نار وأكل لحوم البشر.. مقاضاة تيك توك لبثه فيديوهات تسبب الصدمات العقلية

مقاضاة تيك توك لبثه
مقاضاة تيك توك لبثه فيديوهات تسبب الصدمات العقلية

في دعوى جماعية، قرر عدد من مشرفى المحتوى في تطبيق الفيديوهات الصيني، TikTok تيك توك ، مقاضاة التطبيق والشركة المالكة ByteDance  بايت دانس، بسبب مقاطع الفيديو الموجودة على المنصة والتى تظهر العنف بشكل خطير.

 

وبحسب وكالة بلومبرج فإن كاندي فرايزر، وهى واحدة من مشرفى المحتوى في تيك توك وأحد المقاضين للتطبيق، قالت إنها قامت بفحص مقاطع فيديو تعرض لأشكال متنوعة من العنف من بينها فيديوهات لإطلاق النار في المدارس والسقوط المميت وحتى أكل لحوم البشر.

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واتهمت الدعوى القضائية تطبيق تيك توك بأنه يسبب الصدمات العصبية ليس فقط للمستخدمين ولكن أيضا لمراجعى المحتوى، حيث أنهم عانوا من صعوبة في النوم وحتى عند النوم فإنهم يعانون من كوابيس مروعة. 


وذكرت الدعوى أن تطبيق TikTok يتطلب من المشرفين العمل في نوبات مدتها 12 ساعة مع وجبة غداء لمدة ساعة واحدة واستراحة لمدة 15 دقيقة. 


وفقًا للدعوى فإنه  "نظرًا للحجم الهائل للمحتوى ، لا يُسمح لمشرفي المحتوى بأكثر من 25 ثانية لكل مقطع فيديو ، وفي نفس الوقت يشاهدون من 3 إلى 10 مقاطع فيديو في نفس الوقت".


ويتحمل مشرفو المحتوى العبء الأكبر من مراجعة الفيديوهات ذات الطابع العنيف والمؤذى والتي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي والتى تتسبب لهم في الصدمات العقلية والنفسية، مع التأكد من عدم اضطرار المستخدمين إلى تجربتها. 


واعترفت  إحدى الشركات التي توفر مشرفين على المحتوى لشركات التكنولوجيا الكبيرة  مثل تيك توك في نموذج موافقة بأن الوظيفة يمكن أن تسبب اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، ومع ذلك ، تعرضت شركات وسائل التواصل الاجتماعي لانتقادات لعدم دفعها ما يكفي نظرًا للمخاطر النفسية ، وعدم توفير الدعم الكافي للصحة العقلية. 
 

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