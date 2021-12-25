الصعيد يقتحم عصر التحول الرقمي في عهد الرئيس.. مجمع الخدمات بقرية المراشدة ينهي معاناة الآلاف

ساعات ويفتتح رسمياً

ساعات قليلة تفصل أهالى قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بـ قنا، عن افتتاح مجمع الخدمات الحكومية، لتكون أول قرية تخطو خطوات سريعة نحو التحول الرقمى، والذى يسعى لتيسير وتسهيل تلقى الخدمة للمواطنين، من خلال تجميع كافة الخدمات الحكومية فى مقر واحد، مجهز بأنظمة حديثة، لتلبية أى خدمات حكومية يحتاجه المواطنين من أبناء القرى.

مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة، سوف يكون ضمن المشروعات التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة قنا والتى تشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية، وضمن جولته بصعيد مصر، والتى تهدف إلى وضع الصعيد على خريطة التنمية، لتعويض سنوات الحرمات والتهميش التى عانى منها طوال السنوات الماضية.

كما تشهد قرية المراشدة افتتاح مشروعات أخرى جرى الإنتهاء منها منذ أيام قليلة ، منها رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " تطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى، لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ ٢٤ ساعة، بجانب تطوير منشآت شبابية وثقافية و تعليمية، ومشروع الصرف الصحى.

و قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومقام على مساحة ٤٢٠ م٢ ، ويتكون من 3 طوابق ، بتكلفة مالية تصل إلى ١٣.٥ مليون جنيه، ويضم المجمع "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين"، كما جرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً .

وأضاف محافظ قنا ، بأن مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة يخدم ٥٥ ألف نسمة بالقرية والنجوع التابعة لها، لافتاً إلى أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة و يسر.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن وحدة الاسعاف سوف تكون إضافة للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، كما أن تطوير وحدة صحة الأسرة تأتى فى إطار عمليات التطوير غير المسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجاً ، و من أجل توفير «حياة كريمة» و آدمية للمواطن القنائى .

و حظيت محافظة قنا باختيار مراكز " أبوتشت- فرشوط- دشنا – الوقف – قوص " تضم 769 نجع وعزبة يقعون ضمن 86 قرية تابعة تضمهم 19 وحدة قروية بالمراكز الخمسة ، لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع ، ما بين صرف صحى و إنشاء مدارس فى قرية، وتبطين ترع وتركيب خطوط غاز و كهرباء فى قرية أخرى، يستفيد منها أكثر من 1,500.000 مواطن مستهدفين باجمالى مشروعات 712 مشروع ، ما بين مشروعات بنية تحتية ومدارس وخدمات اجتماعية وتطوير منازل وطرق.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، زار قرية المراشدة فى مايو 2017 وافتتح خلالها صوامع القمح بالمراشدة ، وتفقد مشروع استصلاح 50 ألف فدان ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان ، و خلال الزيارة منح أهالى القرية 2445 فدان بالمنطقة الصحراوية، بواقع 2.5 فدان لكل مستفيد، باجمالى 978 مواطن من أبناء القريه ، مزودة بشبكة طرق لتسهيل وصول المواطنين إلي أراضيهم و نقل محاصيلهم، كما تم تخصيص نسبة من إجمالي المساحة لصالح المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.





مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة

وحدة صحة الاسرة بالمراشدة

المراشدة

مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة

اسعاف المراشدة

وحدة صحة الاسرة بالمراشدة

نقطة اسعاف المراشدة

مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة

مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة