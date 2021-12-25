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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | طرح جداول امتحانات الترم الأول بـ آداب القاهرة.. طلاب خدمة اجتماعية في كفر الشيخ يحصدون 40 ميدالية ببطولة الدورة الرياضية للألعاب الجماعية

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

عميد آداب القاهرة: العيادات الخاصة بالكلية مجهزة لامتحانات الفصل الدراسي الأول
كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الاستعدادات الكلية فى حالة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول .

فترات خاصة لـ ذوي الهمم|عميد آداب القاهرة: طرح جداول امتحانات الترم الأول
أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الانتهاء من طرح كافة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 .

طلاب خدمة كفر الشيخ يحصدون 40 ميدالية ببطولة الدورة الرياضية للألعاب الجماعية
أعلن الدكتور طارق لبيب عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، حصد طلاب المعهد 40 ميدالية في بطولة الدورة الرياضية للألعاب الجماعية والتى أقامتها وزارة التعليم العالي.

حياة كريمة.. قافلة طبية شاملة من جامعة كفر الشيخ لعلاج أهالي السلوم|صور
نظمت اللجنة الطبية العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قافلة طبية موسعة بالقرى الأكثر احتياجاً في مركز ومدينة السلوم، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات.

ختام دورة «رواد الرهوط» لتنمية مهارات الجوالين في جامعة طنطا
أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، ختام دورة"رواد الرهوط" لتنمية مهارات الجوالين بهدف صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لجوالين الجامعة، والتى أقيمت بمركز التدريب الكشفي بمجمع الكليات بسبرباي خلال الفترة من 2021/12/21 حتى 2021/12/24.

اعرفوا أرقام جلوسكم.. تعليمات مهمة من تجارة عين شمس لامتحانات الترم الأول
اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أماكن وارقام جلوس امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 – 2022 ، وجاءت كالتالي :

 

الأخبار التعليمية الساعات الاخيرة اداب القاهرة

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