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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطلق اسمه على محور في قنا .. تعرف على الشهيد الرائد باسم فكرى

الشهيد باسم فكرى
الشهيد باسم فكرى

افتتاح محور الشهيد باسم فكرى بمحافظة قنا ، غداً السبت ، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، دفع الكثير من المواطنين ، للتساؤل عن شخصية باسم فكرى الذى جرى إطلاق اسمه على أول محور يربط شرق محافظة قنا بغربها ، بعدما كان المحور يسمى بـ محور قوص- نقاده ، كونه يربط بين المدينتين.

 

صدر قرار بتغيير مسمى المحور من قوص – نقاده إلى محور الشهيد باسم فكرى، فى 10 نوفمبر 2019 ، بناءً على طلب أعضاء مجلس النواب، وموافقة وزير النقل على تغيير الاسم فى كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالمحور ، تخليداً لذكرى الشهيد الذى ضحى بروحه فداءً للوطن.

 

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الشهيد الرائد باسم فكرى أحمد طه 35 عاماً ، كان يعمل رئيساً لمباحث مركز قوص جنوب قنا ، واستشهد خلال مطاردة أمنية مع خارجين عن القانون فى 31 أكتوبر 2019  بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، صادر بحقهم أحكام قضائية لتجارتهم فى المواد المخدرة، وتمكنت قوات وزارة الداخلية من الثأر للشهيد بعدها بفترة ، بتصفية المتهم الرئيس فى مقتل الشهيد خلال مطاردة أمنية.

 

الشهيد الرائد باسم فكرى، كان الولد الوحيد لأسرته، مع 3 فتيات أخريات، لأب كان يعمل صيدلياً ، وتوفى قبل ابنه بـ 4 أشهر ، تزوج  الشهيد قبل وفاته بـ 4 سنوات ، أنجب خلالها طفله الأول سليم ، إلا أن رصاصات الغدر حالت دون أن يكمل الشهيد رسالته فى تربية طفله ورعاية زوجته.

 

التحق الشهيد باسم فكرى ، فى بداية عمله بقطاع الأمن العام، وتدرج خلال سنوات عمله في عدة مواقع، بينها مباحث تنفيذ الأحكام، ثم عمل بوحدتي مباحث قفط ونقاده ، وفي أغسطس 2019 تولى منصب رئيس مباحث قوص، وكان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه أو المواطنين المترددين عليه فى الأماكن التى عمل بها قبل استشهاده.

 

سيرته الطيبة و أعمال الخير التى شارك فيها ، تجسدت ثمارها بوضوح فى جنازته التى شارك فيها الآلاف من أبناء قنا ، وكانت بمثابة مسيرة حب للشهيد الراحل الذى ترك سيرة طيبة بين كل من تعامل معه، و جرى تكريم اسم الشهيد الرائد باسم فكرى ، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68 .

 

يربط محور الشهيد بين شرق محافظة قنا و غربها ، فى المسافة بين مركزى قوص ونقاده ، ليساهم فى تخفيف المعاناة  التى كان يتحملها أهالى المركزين خلال التنقل عبر العبارات النيلية المتهالكة، بجانب ما حققه المحور من مزايا تنموية أخرى، خلقت مجتمعات عمرانية جديدة، و ساهمت فى إحداث طفرة تنموية بالمنطقة.

 

الشهيد باسم فكرى

 

الشهيد باسم فكرى محور قنا قوص نقاده الرئيس السيسي

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