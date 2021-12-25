معتز البطاوي يهاجم حكم مباراة المقاولون : كل دي أخطاء تحكيمية

شن معتز البطاوى المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا هجوما ضاريا على الحكم أحمد الغندور حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات الدوري المصري.



وقال معتز البطاوي في تصريحات له عقب المباراة لفضائية أون تايم سبورتس:" في اية؟ كل دي أخطاء تحكيمية.. الفريقين طالعين مش موافقين على التحكيم وكله اتظلم.

وتساءل معتز البطاوي بقوله:" كل ماتش بتعرض لظلم تحكيمي في ايه ؟ والحكم أنهي لقاء المقاولون قبل نهاية الوقت القانون.

وتابع:" مش عارف اعاتب اللاعبين ولا أستطيع محاسبتهم بعد تلك الأخطاء الفجة ولا يمكني الحديث عن المباراة بالشكل الفني خاصة في ظل الأخطاء التحكيمية الفادحة.

تعادل إيجابي

وانتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ومنافسه المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية المقاولون العرب في شوط المباراة الأول، مامادو نديوكو نياس في الدقيقتين 27 و 30 فيما سجل شادي حسين هدف سيراميكا كليوباترا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، هدف سيراميكا بعد اللجوء لتقنية الـ var.

وأشهر أحمد الغندور بطاقة حمراء لمحمد سمير لاعب المقاولون العرب فى الدقيقة 42 بعد اللجوء لتقنية الفار حيث قام سمير بعرقلة شادي حسين لاعب سيراميكا الذي كان مُنفرداً بالمرمى.

وفي الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني تمكن باسم مرسي من تسجيل هدف

التعادل لفريق سيراميكا كليوباترا، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الفريقين نقطة لكل منهما، فيحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل المقاولون للمباراة، كالتالى:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، كريم مصطفى، أحمد عبد العزيز زيزو، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، محمد مجلي، أحمد الشيمي، باسم على، أمادو نياص، وعماد فتحى.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا مكوّن من:



حراسة المرمى: عامر عامر



خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدرى - خالد صبحى - عمرو الحلوانى.



خط الوسط: محمد حسن - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم.



خط الهجوم: شادى حسين - مصطفى ميسى.