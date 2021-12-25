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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي غلط فى بنتى ربنا ينتقم منه

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

منى إش إش وابنتها
منى إش إش وابنتها

نشرت الفنانة منى إش إش عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعها بابنتها ماهيتاب ماجد المصرى ، من حفل زفافها 

وعلقت منى إش إش قائلة : “ماهيتاب بنت بلد جدعة ومحترمة وحنونة وإللي يعرفها هايأكد كلامى.”

أولا هى قالت للمتطفلين المندسين إللى إحنا مانعرفش مين دول وهجموا علينا زى الجراد وزحموا المكان على المسرح وقفوا ورانا وادامنا كأنهم أصحاب الفرح غير اللى كانوا تحت مع المعازيم قالتلهم إنزلوا من على المسرح. مش اطلعوا برة زى عنواين المواقع الإلكترونية كاتبه عشان تلفت النظر. اسمعوا كلامها بتقول إيه وركزوا.


وتابعتى منى إش إش : “ وللعلم أنا طلبت منهم يوسعوا المكان وعريسها كمان ، وفى الاخر هى غضبت لأنهم لاحياة لمن تنادي ، واللي غلط فى بنتى ربنا ينتقم منه ” .

وكان تصدر اسم الفنان ماجد المصرى مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفاله بعيد قران ابنته ماهيتاب.

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وانتاب الفنان ماجد المصري وابنته ماهيتاب من زوجته السابقة منى أش أش حالة الفرحة الممزوجة بدموع السعادة خلال الاحتفال  بعقد القران على مصطفى القاضى، والذى أقيم فى منزل العروس.

ماجد المصري يعلق على تداول صور بكائه 
 

علق الفنان ماجد المصري، على فيديو بكائه في عقد قران ابنته، قائلا: "مش بنتي بس اللي بتتجوز أنا كمان عندي أبن متجوز".

ووجه الإعلامي عمرو أديب حديثه إلى "ماجد المصري"، قائلا: "أنت بقيت جد ولا لسه"ـ ليبادره الآخر معلقا:"لسة شوية أنت عايز تشمت فيا ولا أيه.. بس هبقى جد بأذن الله".

وأضاف “ماجد المصري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:" من نعم الله على الإنسان المرور بالعديد من المراحل والمواقف، ومن ضمن تلك المواقف هو زواج ابنته، متابعا:" الأب بيحس أن بنته بتتاخد منه وبتكبر".

وأكمل: "مشاعر لن يشعر بها سوى الآباء..ودموعي كانت دليل كبير عن حبي و فرحتي بزواج ابنتي"، متابعا:" زوج ابنتي شاب مكافح وفخور به".
 

منى اش اش الفنان ماجد المصري ماجد المصري Instagram ابنة ماجد المصري

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