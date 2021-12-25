نواب مستقبل وطن يقدمون التهنئة لراعي كنيسة السيدة العذراء قبة الهواء بشبرا بمناسبة عيد الميلاد

قدم نواب حزب مستقبل وطن النائب إيهاب الطماوي والنائب محمد عبد الرحمن راضي والنائب ابانوب عزت عزيز والدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وأعضاء هيئة مكتب شبرا لحزب مستقبل وطن ، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء قبة الهواء بشبرا وللأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا عن اجمل وارق التهاني والامنيات بمناسبة اشراقة عيد الميلاد المجيد داعيا الله ان يجعله عيدا سعيدا على كافة الاخوة المسيحيين والمصريين جميعا.

ومن جانبه، رحب الاب يوسف أسعد بزيارة النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب والنائب محمد عبد الرحمن راضي والدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والوفد المرافق لهم الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، معتبرًا أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين القيادات السياسية والقيادات الدينية .