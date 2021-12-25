تكريم العاملات بمعهد الصفوة العالي للهندسة للحفاظ على البيئة

قام اتحاد طلاب معهد الصفوة العالي للهندسة بالاشتراك مع جميع طلاب المعهد بتنظيم حفل تكريم العاملات بالمعهد لتوجيه الشكر لهم على ما قدموه من الاهتمام بنظافة المعهد وتعقيمه والمحافظة على رونقه.

وألقى منظمو الحفل كلمة عن ثقافة المحافظة على البيئة ونشر هذه الثقافة وهذا الوعي بين الطلاب والمجتمع المحيط بكامله.

وحضر الحفل الدكتور ياسر حسن، والمهندسة منار اسامه معيد بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات بالمعهد، ولفيف من اتحاد الطلاب.

وعبر الحضور عن مدى تقديرهم واحترامهم لمن هم سبب في جعل هذا الصرح الكبير نظيفا وجميلا وكانت كلمة أعضاء هيئة التدريس عن الإهتمام بالنظافة الشخصية والبيئة المحيطة.

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