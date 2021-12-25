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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمهور رانيا محمود ياسين يلتف حولها وتعلق: أحلي حاجة حب الناس

صدى البلد

نشرت الفنانة  رانيا محمود ياسين عدة صور برفقة جمهوها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علقت رانيا محمود ياسين علي الصور قائلة : احلي حاجه هو حب الناس الجمهور الاصيل الي بيحبك بجد بدون زيف ولا مصلحه ولا زيطه سوشيل ميديا بيحبك ومش عايز غير أنه يقولك كده بس ربنا ما يحرمني منكم ولا من حبكم صور كتير اووي تعبر عن الحب بس الانستجرام بسمح ب١٠ صور بس .

رانيا محمود ياسين من أمام منزل والدها ببورسعيد: "شهد طفولته وشبابه"

حسسني إن أبويا حواليا.. رانيا محمود ياسين أمام تمثال والدها في بورسعيد

و كانت قد حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على زيارة منزل والدها في بورسعيد كما نشرت مجموعة صور عبر حسابها على إنستجرام.

 

وكتبت "رانيا": "منزل أبي الذي شهد علي طفولته وشبابه في بورسعيد كان تابع لهيئة قناة السويس، لما بلد تكون اسمها بورسعيد هيكون طاقتها ايه غير السعادة".

 

وكانت أزاحت الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين.

 

والتمثال من تصميم الفنان الدكتور عصام درويش؛ وذلك ضمن عيد محافظة بورسعيد القومي عيد النصر على العدوان الثلاثي، وبحضور صانع قاعدة التمثال الدكتور طارق نوفل.

حسسني إن أبويا حواليا.. رانيا محمود ياسين أمام تمثال والدها في بورسعيد
أول تعليق من رانيا محمود ياسين على تمثال والدها في بورسعيد
واختار محافظ بورسعيد موعد إزاحة الستار عن التمثال تقديرا واحتراما  لمشوار الفنان الراحل محمود ياسين الفني الكبير غير أعماله الوطنية الكثيرة في السينما.

 

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